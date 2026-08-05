El Valencia acumula bajas en la banda derecha, y se presenta en cuadro al inicio liguero

El inicio de la competición para el Valencia CF frente al Celta de Vigo el 22 de agosto en Mestalla, se antoja cada vez más complicado para Carlos Corberán.

El entrenador de Cheste ha estado demandando constantemente que el club reforzase el lateral derecho con la llegada de dos jugadores, uno con experiencia y titular que era el caso de Meunier, y otro como apuesta a futuro, pero a día de hoy no cuenta con ninguno de los dos.

A esto se suma la lesión de Luís Rioja en el amistoso de pretemporada frente al Stoke City, el cuerpo médico del Valencia estima una duración de 4 semanas, por lo que muy probablemente Carlos Corberán no contará con el extremo andaluz.

Con esta baja y con Diego López lesionado de larga duración, las opciones para la banda son mínimas de cara al estreno liguero. El conjunto valencianista cuenta solamente en la banda derecha con David Otorbi y en la banda izquierda con Ryunosuke Sato y Danjuma, quienes podrían ser opción para Corberán jugando a pierna cambiada.

El Valencia CF continua peinando el mercado de extremos con la idea de incorporar mínimo a un jugador que refuerce la posición y de un mayor fondo de armario.

Todo ello a la espera de que La Liga apruebe el aval de Peter Lim contra los 35 millones que el Valencia le debe, lo que le permitiría ampliar el fair play financiero a un máximo de 17.5 millones en la actual y próxima temporada.