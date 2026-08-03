El Valencia sigue sin encontrar lateral derecho tras la negativa de Meunier

El Valencia CF continua sin cerrar el fichaje de un lateral derecho después de que Thomas Munier descartara la posibilidad de incorporarse al conjunto de Mestalla al decantarse por la oferta económica del Sunderland.

La negativa del internacional belga obliga al conjunto valencianista a seguir buscando en el mercado nuevas opciones para reforzar la posición de lateral derecho, aunque el presupuesto que maneja el club hace que sea complicado encontrar un sustituto de garantías para Thierry Rendall.

Mientras tanto, Carlos Corberán a solo dos semanas del inicio de la temporada solo cuenta con canteranos para cubrir esa demarcación. Nombres como los de Monferrer, Rubo o Gamón aparecen como únicas opciones para disputar minutos en el -Trofeu Taronja- frente al Newcastle y en el inicio liguero el 22 de agosto frente al Celta de Vigo en Balaídos si no se realiza ninguna incorporación, aunque viendo la aportación de los jugadores de cantera bajo la dirección del técnico de Cheste, parece complicado que tengan minutos en competición oficial.

El único futbolista con ficha de primer equipo en esa posición es Dimitri Foulquier, el cual actualmente se encuentra en un proceso de recuperación de su rodilla izquierda. Una lesión que lleva arrastrando desde el doce de febrero tras ser operado.

El club mantiene abierta la búsqueda de un refuerzo para el lateral derecho, posición que el técnico ve prioritaria para confeccionar una defensa acorde a los objetivos del último año en Mestalla.