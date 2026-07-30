Invitado sorpresa en el traspaso de Carlos Espí

En una semana clave para resolver el futuro de Carlos Espí, continúan apareciendo candidatos para hacerse con los servicios del delantero valenciano que fue clave en la salvación del conjunto granota con 11 goles en la segunda vuelta del campeonato liguero.

Desde el inicio del mercado de fichajes, la postura del club ha sido clara con el delantero: se vende, siempre y cuando se abone el dinero de su cláusula de rescisión, 25 millones de euros. Ante estas pretensiones, los clubes interesados no han tardado en aparecer, sobre todo clubes italianos e ingleses.

Sin embargo, cuando la Serie A y la Premier League parecían las dos ligas más cercanas a su traspaso, el Villarreal se ha metido en la pelea, tal y como avanzó Diego Picó ayer en Marca y ha podido confirmar hoy Onda Cero Valencia.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez ha decidido apuntar a la lista de deseos al delantero del Levante como posible acompañante en la delantera a Mikautadze.

El Villarreal necesita hacer caja

Ante esta operación, el submarino amarillo, tras la gran apuesta económica de la temporada pasada y la mala imagen en Champions League, está obligado a vender antes que comprar.

Uno de los principales candidatos para dejar dinero en las arcas del club es Pape Gueye, jugador protagonista con Marcelino y en el Mundial con Senegal que cuenta con una buena posición en el mercado internacional, una operación por la que podría ingresar una importante suma.

Otras de las opciones que baraja el Villarreal es abaratar costes del futbolista granota incluyendo al delantero canadiense Oluwaseyi en una hipotética operación a dos bandas, que podría ser a tres si además se libera por completo a Etta Eyong.

Para el delantero, firmar por el equipo de Íñigo Pérez es una opción que vería con buenos ojos. La cercanía de Villarreal y Valencia y la posibilidad de jugar en Champions League son dos factores que convencen al delantero de Tavernes de la Valldigna y que podrían ser decisivos en su decisión.