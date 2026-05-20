El trabajo de Carlos Corberán para recuperar a Javi Guerra

Javi Guerra está en el mejor momento de la temporada. El futbolista de Gilet ha encadenado varios partidos siendo uno de los jugadores más destacados del equipo. Prueba de ello fueron los dos goles en el último partido contra la Real Sociedad, el segundo de una gran calidad y que sirvió para culminar la remontada valencianista.

Ya desde la pretemporada, Carlos Corberán hizo fuerza para que Javi Guerra ampliase su contrato y poder contar con él esta campaña pese a los cantos de sirena e intereses que llegaban desde otros equipos como el Atletico de Madrid o Milan, entre otros.

Su rol al comienzo de la liga fue de titular indiscutible pero el rendimiento no estaba de acorde con lo esperado y comenzaron las dudas y las suplencias. Pero el técnico valencianista tenía claro que era uno de los mejores jugadores de la plantilla y tenía que recuperar su mejor versión.

Desde el cuerpo técnico comenzó un trabajo detallado con el futbolista y se le asignó a uno de los asistentes de Corberán para que trabajase exclusivamente con Javi Guerra.

Ese era su cometido, trabajar a fondo con él. Apoyo psicológico, llamadas, entrenamientos personalizados, sesiones de video…todo con el objetivo de que Javi recuperase la confianza y el fútbol.

El jugador ha puesto mucho de su parte para volver a sentirse importante y los resultados se han visto en el tramo final de liga. Javi Guerra vuelve a ser ese jugador vertical, con zancada, con regate y con llegada a la portería contraria. Ese futbolista que enamoró a Mestalla y que tiene que ser uno de los pilares sobre el que construir el equipo para el futuro.