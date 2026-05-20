Toljan y Víctor García, principales dudas de cara al partido frente al Betis

Jeremy Toljan y Víctor García se ejercitaron al margen del equipo en la primera sesión de trabajo del Levante, que ya prepara el choque del sábado ante el Real Betis sin saber si podrá contar con ellos en el lateral derecho.

Los problemas se acumulan en el lateral derecho, y aunque el alemán forzará para poder llegar, el técnico luso ya ha demostrado que tendrá dudas en alinear de nuevo a Nacho Pérez, que ya jugó el partido casi completo ante el Mallorca, demostrando que a sus 17 años, tiene personalidad de sobra para afrontar el reto, y lo que es más importante, la confianza del entrenador.

Víctor García ya se perdió por estas molestias el partido del pasado domingo ante el Mallorca, mientras que Toljan se retiró lesionado en el minuto 23 antes del descanso.

El que no estará seguro será Roger Brugué, expulsado en el último partido, lo que hará que Castro confíe de nuevo en su once tipo con Ryan en portería, Manu Sánchez, Dela, Matias Moreno y (Toljan o Nacho Pérez), con Arriaga, Pablo Martíne y Olasagasti en el centro e Iván Romero, Tunde y Espí en ataque.