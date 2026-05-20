LEVANTE UD

Toljan y Víctor García, principales dudas de cara al partido frente al Betis

Castro no podrá contar con Roger Brugué por sanción

Redacción

Valencia |

Toljan y Víctor García, principales dudas de cara al partido frente al Betis
Toljan y Víctor García, principales dudas de cara al partido frente al Betis | Agencia EFE

Jeremy Toljan y Víctor García se ejercitaron al margen del equipo en la primera sesión de trabajo del Levante, que ya prepara el choque del sábado ante el Real Betis sin saber si podrá contar con ellos en el lateral derecho.

Los problemas se acumulan en el lateral derecho, y aunque el alemán forzará para poder llegar, el técnico luso ya ha demostrado que tendrá dudas en alinear de nuevo a Nacho Pérez, que ya jugó el partido casi completo ante el Mallorca, demostrando que a sus 17 años, tiene personalidad de sobra para afrontar el reto, y lo que es más importante, la confianza del entrenador.

Víctor García ya se perdió por estas molestias el partido del pasado domingo ante el Mallorca, mientras que Toljan se retiró lesionado en el minuto 23 antes del descanso.

El que no estará seguro será Roger Brugué, expulsado en el último partido, lo que hará que Castro confíe de nuevo en su once tipo con Ryan en portería, Manu Sánchez, Dela, Matias Moreno y (Toljan o Nacho Pérez), con Arriaga, Pablo Martíne y Olasagasti en el centro e Iván Romero, Tunde y Espí en ataque.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer