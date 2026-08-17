Sigue el Valencia CF Vs Celta de Vigo desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al Celta de Vigo en el primer partido de la temporada en Mestalla y con el objetivo de entrar en competición europea marcado en rojo desde el primer día.

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Este sábado vive el Valencia Vs Celta de Vigo desde las siete de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín, Pablo Lara y Daniel Molina.