VALENCIA BASKET

La segunda Liga del Valencia en su 40 cumpleaños; la segunda con Pedro Martínez en 4 años

El segundo título de liga subirá al techo del Roig Arena

EFE

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La segunda Liga del Valencia en su 40 cumpleaños; la segunda con Pedro Martínez en 4 años
La segunda Liga del Valencia en su 40 cumpleaños; la segunda con Pedro Martínez en 4 años | Agencia EFE

Valencia Basket se proclamó este miércoles 24 de junio campeón de la Liga Endesa, un segundo título de la ACB que llega pocos días antes de celebrar su cuarenta cumpleaños y que, al mismo tiempo, supone su segundo título en cuatro temporadas de Pedro Martínez en su banquillo, puesto que ya le guió al título en 2017.

El descenso a Segunda División del Valencia CF en la primavera de 1986, llevó al club de fútbol a deshacerse de sus secciones de otros deportes, incluida la de baloncesto, cuyo primer equipo acababa de ascender a Primera B. En ese contexto, un grupo de amigos, entre los que estaban ya Juan Roig, su actual máximo accionista, y su hermano Fernando, pusieron en marcha un proyecto independiente que nació oficialmente el 15 de julio de aquel año.

Dos años después, el 4 de mayo de 1988, el entonces Pamesa Valencia ascendió a la ACB, una máxima categoría que abandonó al descender a la Liga EBA en 1995 después de un agónico playoff con el Huesca. Un año después, pese a que no hubo ascensos en la siguiente campaña, el club se pudo hacer con la plaza del antiguo Zaragoza y regresó a la élite.

En 1998, en la fase final de la Copa del Rey de Valladolid, el Valencia abrió su vitrina de los títulos, pero tras ese primer trofeo no volvió a ganar otro en competiciones nacional es hasta la campaña 2016-17, cuando conquistó por primera vez la Liga. En 2003 había llegado a la final pero sucumbió ante el Barça.

En el verano de 2015 había llegado a su banquillo Pedro Martínez y en su segunda campaña, tras haber disputado y perdido la final de la Copa del Rey y la de la Eurocopa, el equipo 'taronja' hizo historia y ganó la ACB al derrotar por 1-3 al Real Madrid.

Pero tras la decepción de caer en la Eurocopa ante el Unicaja, el técnico catalán había comunicado al club su intención de no seguir y en las semanas entre una cosa y otra, el Valencia firmó un contrato con Txus Vidorreta, que fue su sucesor.

En 2024, siete años después de su salida y aún con un enorme predicamento en el entorno del Valencia, Pedro Martínez regresó a un club que no daba con la tecla y que había vuelto a disputar la final de la ACB pero no la había ganado.

Ya bajo su mando, el Valencia volvió a jugarla final liguera la pasada campaña pero cayó ante el Real Madrid. Ahora se ha repetido un ciclo y en la segunda temporada de su segunda etapa, Pedro Martínez la ha conducido a volver a ganar la Liga, justo cuando el club está a punto de cumplir 40 años. Pero esta vez la continuidad del técnico ya está 'atada y bien atada'.

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