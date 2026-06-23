20.000 abonados renuevan su confianza con un Levante UD de primera división

La respuesta de la afición del Levante UD a la campaña de abonos está siendo extraordinaria, para un equipo que un año más, estará en la máxima categoría del fútbol nacional.

A falta de conocer la cifras definitivas, porque durante esta semana se están tramitando los abonos del Club de Empresas, palcos VIP y patrocinadores, el club ya puede adelantar que casi la totalidad de los abonados ha renovado su pase, repitiendo prácticamente las mismas cifras de la temporada pasada, es decir, 20.000 abonados/as.

La previsión de la entidad era igualar el número de abonados del año pasado en lo que se refiere al abono general, y visto el rendimiento del equipo de Castro, la ilusión y la confianza de los aficionados es máxima.

El Levante UD todavía no puede ofrecer los datos de cierre definitivos debido a que quedan diversos frentes operativos por procesar durante esta semana: actualmente se están gestionando las nuevas altas para menores de 5 años, resolviendo incidencias habituales en los cambios de localidad y terminando de concretar los pases corporativos e institucionales, como los del Club de Empresas, Palcos VIP y patrocinadores.