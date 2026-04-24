Rubén Burgos: “Tenemos la mentalidad de llegar lo mejor posible al ‘play off’”

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, destacó de cara al duelo de este sábado ante el Hozono Global Jairis que el equipo afronta la última jornada de la liga regular de la Liga Femenina Endesa con la mente puesta en el ‘play off’ que arranca la semana próxima.

“El equipo llega con la mentalidad de llegar lo mejor posible al ‘play off’. Las últimas semanas de entrenamientos y de esta mini pretemporada conllevan que el equipo haya estado más pesado en la pista, pero estamos afinando las cargas para estar bien en el duelo contra Jairis y para estar al máximo físicamente”, explicó Burgos este viernes en declaraciones ofrecidas por el club.

Sobre esa fase final de la que todavía no conoce el rival, Burgos remarcó el poner en foco en lo que depende del equipo: “Nosotras tenemos que controlar lo nuestro y ya nos prepararemos en los aspectos puntuales de quien sea el rival. Sabemos que el primer partido será fuera de casa y que tendremos la vuelta en el Roig Arena”.

La capitana del Valencia Basket, Queralt Casas, siguió en la línea de mejorar de cara al ‘play off’ tras dos derrotas seguidas: “Yendo a ganar no se ha ganado y para el futuro, ahora que viene el ‘play off’, tenemos que ver el porqué. Puede ser un aprendizaje para cuando lleguen los partidos de verdad y sacar nuestra mejor versión”.