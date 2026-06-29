La prueba Offshore ORC A2 del Trofeo SM la Reina 2026 arrancó con una flota de 15 unidades para cubrir 162 millas

Valencia, 24/6/2026.- El ‘XXVII Trofeo SM la Reina - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, regata homenaje a la Armada organizada por el Real Club Náutico de Valencia, presidido por Andrés Arlandis, comenzó este jueves con la primera y exigente prueba Offshore ORC A2.

Una flota compuesta por quince barcos tomó este viernes la salida en València para completar un recorrido de 162 millas. El recorrido comprendía el arranque en aguas valencianas y una navegación que debía llevar a las embarcaciones hasta las Bledas y Es Vedranell, que deberán dejar a estribor, y regreso a València.

Las unidades que entraron en liza fueron el Hydra HM Hospitales, patroneado por Óscar Chaves; el M10, de los hermanos Francés; Vikingo, con Antonio Picot; Ziving, de Javier Arbona; Crosswind, con Pablo Aleixandre; Marina Greenwich, con Ramón Juneman y Hugo Blasco; La Estrella Azul, con Raúl Armero; Jambo Mar Sin Plástico, con Julio Sánchez; Adrenalín, con Juan Carlos Sanchís; Xufin, de Jorge San Simón; Hybrid, de Vicente Iranzo; Reti, de Xavier Santamaría; Tortooga, de Rafael Ruiz; La Caprichosa, de Stephane Eyme; y Pampero of Down, de Rodrigo Quesada, que es el vigente campeón de esta prueba.

La flota partió pasadas las 12:14 horas de este viernes desde el campo de regatas Manel Casanova para poner rumbo hacia Ibiza con un viento de Levante de 7 nudos. El recorrido hasta completar las 162 millas previstas comprendía los pasos dejando a estribor las Bledas y Es Vendranell y regresando a València.

Una prueba dura, a dos, sin descanso, un reto mayúsculo sin duda para los regatistas en este preámbulo del Trofeo SM La Reina, siendo igualmente puntuable para el Circuito Mediterráneo de vela. Una regata offshore que significará una inversión de tiempo, teniendo también en cuenta el patrón de vientos, de al menos 25-26 horas para los primeros en regresar a Valencia. La flota específica de esta prueba habrá completado el recorrido en su totalidad el domingo.