Pablo Sánchez: "Sabemos que vamos a estar sufriendo hasta final de temporada"

Pese a la derrota en la Copa del Rey y la proximidad al partido del sábado ante la Real Sociedad, el presidente del Levante, Pablo Sánchez, ha querido acudir a la llamada de Onda cero Valencia para felicitar las navidades a los aficionados granotas y pedir su apoyo de cara al trascendental partido de este sábado en el Ciutat de Valencia ante la Real Sociedad, que será el último de este 2025.

Por eso ha querido arrancar pidiendo a la afición "que nos acompañe, que nos ayuden a ver si podemos llenar el Ciutat porque unidos somos más fuertes".

Antes de comenzar la temporada "sabíamos que íbamos a estar sufriendo, pero cuando arrancas y ves al equipo bien, te acostumbras a eso, pero sabemos que estaremos sufriendo hasta final de temporada. Tenemos que seguir peleando y necesitamos a nuestros aficionados", ha dicho el presidente.

La copa "es una competición muy bonita porque cualquiera puede ganar a cualquiera. No hay que quitarle merito a la Cultural, hicieron un buen partido. Nos queda centrarnos en la liga, en el partido del sábado ante un rival que va a luchar por lo mismo que nosotros".

Reuniones en Londres con fondos de inversión

La pasada semana, tal y como adelantó Onda Cero Valencia, José Danvila, consejero delegado del club, estuvo en Londres para buscar ese "compañero de viaje", que le permita dar estabilidad al plan de reestructuración de deuda y la viabilidad futura del club.

Esas reuniones fueron "muy bien", ha explicado Sánchez. Hubo encuentros con varios fondos "muy importantes y experiencia en el sector. Estamos muy ilusionados de ver que hay un gran interés por el Levante, que es un equipo de primera, con una ciudad como Valencia y la ciudad deportiva".

En este momento se barajan "varias opciones, incluso analizando alguna de ellas, pero siendo muy rigurosos en quien queremos que sea el compañero de viaje. Tiene que ser alguien que siga los valores del club, que apueste por la cantera, en definitiva que apueste por el fútbol". Al final "tenemos una masa social muy importante y que además está creciendo, eso para los inversores es algo muy atractivo".

Respecto de la situación en el banquillo, no ha querido matizar cual será el siguiente paso, aunque si ha dejado claro que ahora mismo "la realidad del entrenador es que jugamos contra la Real y se van a sentar Álvaro e Iborra y con ellos vamos a intentar sacarlo adelante".

El club sigue sondeando el mercado para que un nuevo entrenador se haga cargo del equipo hasta final de temporada, con el claro objetivo de la salvación.