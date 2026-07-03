Ya es oficial: Guido se convierte en jugador de Valencia hasta 2028

El Valencia ha llegado a un acuerdo con el argentino Guido Rodríguez para las dos próximas temporadas con una opcional, y cumple así con uno de los deseos del entrenador.

De hecho con Guido no había plan B. Es el jugador sobre el que sustentar el proyecto para Corberán, y ahora el club tendrá que apuntalar la defensa y el ataque en banda, teniendo en cuenta que hay dos jugadores listos para anunciar: el japonés sako y el africano Dieng.

El comunicado

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para el fichaje de Guido Rodríguez.

Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino (12/04/1994) firma un nuevo contrato que lo vinculará al Club por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional.

Campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América, Guido Rodríguez ha demostrado ser un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo.

En los 17 partidos que disputó a las órdenes de nuestro entrenador, Carlos Corberán, marcó 4 goles y se consolidó como una pieza fundamental, aportando personalidad, equilibrio y consistencia, cualidades que contribuyeron tanto en fase defensiva como ofensiva para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada.

El argentino regresa al Camp de Mestalla para defender la camiseta del Valencia CF, iniciando así una nueva etapa en su dilatada trayectoria profesional tras haber disputado más de 400 partidos en la élite con West Ham United, Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de la selección de su país.