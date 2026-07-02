Así afronta el Levante UD el mercado de fichajes más complicado de la 'era Danvila'

El Levante de Luís Castro echa a rodar este fin de semana con las pruebas médicas en el hospital IMSKE y será el lunes cuando pisen la ciudad deportiva de Buñol para la primera sesión del curso.

Ese día la plantilla arrancará en cuadro. Con muchos jugadores de las categorías de formación, si, pero sólo con Enzo Bardelli como única incorporación en un verano que será muy largo para la dirección deportiva.

Con un margen de maniobra escaso, y con unas ventas en standby hasta que el mundial eche el cierre el 19 de julio, el club todavía no sabe a ciencia cierta cuanto será el dinero del que disponga para acudir al mercado. Pero lejos de transmitir nerviosismo, se respira tranquilidad y confianza.

Confianza en el trabajo de la dirección deportiva, y tranquilidad porque quedan dos meses de mercado y no se puede fallar en las piezas que se escojan para armar el equipo.

Ventas necesarias

Carlos Espí es una de las ventas previstas para este verano por el que se espera poder ingresar algo más de 20 millones de euros. Además, hay otros jugadores en el escaparate como Etta Eyong y Carlos Álvarez. Al margen de lo que se libere por sus fichas, el dinero que se ingrese no irá íntegramente para poder reforzar el equipo.

El plan de reestructuración de pagos aprobado por el club, establece que al menos el 50% de lo que se ingrese por ventas del club, siempre y cuando el resultado del ejercicio sea positivo, se destina al pago de los acreedores para ir reduciendo la deuda que dejó en el Levante UD la gestión de Quico Catalán.

Es por ello que en función de lo que se disponga se tomarán unas decisiones u otras, al margen de que se aproveche, si surge, una oportunidad de mercado que encaje con lo que necesita el entrenador.

Carlos Espí celebra un gol con el Levante UD | Agencia EFE

Salidas anunciadas

Dos de los capitanes no estarán el lunes en Buñol. Pablo Martínez y Morales ya no forman parte del club para este ejercicio y además se han anunciado más salidas.

Matías Moreno, Pampín, Manu Sánchez, Maturro, Unai Vencedor, Raghouber, Iker Losada, y Matthew Ryan han terminado su relación contractual, aunque el club espera por el guardameta australiano, que sería de nuevo la primera opción para la portería si se llegase a un acuerdo.

Llegadas necesarias

Tiene por tanto trabajo el conjunto granota, que tendrá que acometer al menos, la llegada de un portero (dos si sale Pablo Campos), dos centrales, dos laterales zurdos y al menos uno derecho, dos medio centros, dos extremos, un media punta y dos delanteros. Es decir 12 llegadas, si damos por buenas las salidas de Espí, Etta y Carlos Álvarez.

El club quiere que Manu Sánchez y Ryan continúen en el club, y el entrenador tiene que decidir el papel que tendrán Jorge Cabello, Xavi Grande, Dani Martín y Edgar Alcañiz, los 4 cedidos la pasada campaña. Al igual que Nacho Pérez y las llegadas de Ihor Galdin, Marc Santos, Aaron Murenzi.

Castro ha demostrado no titubear cuando se trata de mirar a la cantera, pero también necesita jugadores con experiencia para armar un equipo que intente conseguir de nuevo la permanencia, eso sí, intentando no sufrir tanto como esta campaña.

En cualquier caso habrá llegadas, y muchas, no puede ser de otra forma, pero con los tiempos que marque la realidad del club y del mercado.