El nuevo ala-pivot Mouhamadou Gueye aterriza en Valencia

El técnico Xavi Albert ya cuenta con su nuevo jugador, Mouhamadou Gueye, el jugador estadounidense de 28 años ha destacado su ilusión por unirse al resto de sus compañeros cuanto antes "Ya he estado una vez en Valencia, así que estoy muy ilusionado de estar aquí, de conectar con algunos de mis compañeros y con jugadores que ya conozco, como Amari. Tengo muchas ganas de que sea un buen año".
Además, ha hablado de como cree que puede ser su adaptación a una liga y país nuevo "Va a ser interesante. Es un estilo de juego diferente, pero creo que, como he dicho, si simplemente soy yo mismo, no será demasiado difícil adaptarme. Y, afortunadamente, el equipo ha estado muy abierto y mis compañeros también, así que siento que me ayudarán a acostumbrarme a todo y debería ir bien".