El Valencia volverá este martes al trabajo con muchos temas pendientes

Ha llegado el mes de julio y el Valencia aún tiene que resolver muchos temas pendientes. Los de Gennaro Gattuso se incorporarán el martes al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna para pasar las pertinentes pruebas médicas antes del inicio de curso. Sin caras nuevas y con el futuro de algunos futbolistas aún por resolver.

Guedes y Soler llegarán más tarde

Aunque en un principio Carlos Soler y Gonzalo Guedes estaban citados el mismo día que el resto de compañeros tanto el portugués como el canterano tendrán unos días más de descanso después de haber disputado la Uefa Nations League. Y con el futuro de ambos aún por resolver.

En el caso de Gonzalo Guedes y pese a que el futbolista dio el sí a la Roma de Mourinho el acuerdo entre clubes aún no se ha producido. El Valencia sigue tasando a Guedes en 40 millones de euros, una cifra a la que no llegará el conjunto romanista. Los italianos han intentado abaratar el precio de la operación con distintos futbolistas y aunque Carles Pérez es del agrado tanto de Gattuso como de Corona, el precio fijado de 27 millones más el futbolista no es del agrado de los valencianistas.

También el futuro de Carlos Soler está aún por resolver a la espera de que tanto el FC Barcelona como el Atleti puedan dar salida a alguno de sus futbolistas. El precio fijado por el canterano del Valencia es de 30 millones de euros.

Con todo ello el Valencia cerró el mes de junio sin ninguna venta y por tanto el ejercicio de la temporada 2021/2022 se saldará de momento con pérdidas superiores a los 60 millones de euros.

A la espera de poder fichar

Y mientras el Valencia no consigue vender a ningún futbolista, Gennaro Gattuso sigue esperando algún refuerzo de cara a esta próxima temporada. El técnico llegaba este fin de semana a Valencia y se espera que esta semana se reúna con el Director General Sean Bai y Miguel Ángel Corona para ponerse al día del mercado. El deseo de Gattuso sigue siendo Matteo Politano pero el precio puesto por el Napolés hace que ahora mismo sea imposible su fichaje pese al deseo del propio futbolista. Eso y que mientras no haya ninguna venta no podrá haber ninguna llegada.

Lay Hoon espera reunirse con Joan Ribó

Después de reunirse con el Presidente de la Generalitat Ximo Puig, se espera que esta semana Lay Hoon lo haga con el Alcalde de Valencia Joan Ribó. La ex presidenta del Valencia y mano derecha de Peter Lim sigue en Valencia tratando de desbloquear las negociaciones por el nuevo Mestalla. Es más, muy probablemente Lay Hoon asista también a la reunión que tienen previsto llevar a cabo Sean Bai, Gattuso y Miguen Ángel Corona.