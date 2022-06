Ximo Puig: "Haremos buena cualquier decisión del Ayuntamiento respecto al estadio"

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana fue ayer entrevistado en Onda Cero Valencia en el espacio La Brujula Comunitat Valenciana donde opinó sobre la actualidad que versa sobre el campo inacabado de Mestalla y su reunión "privada" con Lay Hoon Chan.

Reunión con Lay Hoon

"En principio era una reunión privada que me pidió LayHoon con la que tenía una buena relación cuando fue presidenta. Todos queremos que el Valencia CF esté en la mejor situación. Lo que nosotros queremos es que se acabe el campo, y queremos que respeten a la afición y eso es lo que he trasladado a LayHoon. Ella quería ver como estaban las cosas, como estaba la cuestión de la ATE que ha de caer porque ha pasado el tiempo y el contexto. Nosotros estamos dispuestos a darle mayor apoyo para que se pueda acabar pero pero es fundamental que el proyecto sea aquel que el Ayuntamiento considere el necesario. Lo que diga el Ayuntamiento nosotros lo haremos bueno".

Sede para el Mundial

"He hablado con el CSD porque nos gustaría ser sede para el Mundial del 2030 en un campo nuevo y queremos que sea realidad y que sea un campo que pueda albergar en las condiciones que te marcan. Es bueno para todos acabar con este mal sueño y me gustaría que hubiera un reencuentro entre afición y club porque así no se puede seguir".

Respetar autonomía del club

"Respetamos su autonomía de decisión del club pero tienen que hablar con todos y sobre todo con la sociedad. Es muy importante que cambien las relaciones porque así no van a poder continuar y tendremos que tomar otras decisiones al respecto"