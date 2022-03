Fenwick: "De ninguna manera el Nuevo Mestalla será low cost"

Mark Fenwick es el arquitecto encargado del diseño del Nuevo Mestalla. Pero no de ahora con Meriton, desde el inicio cuando Juan Soler allá por 2006 inició la construcción de un nuevo estadio para el Valencia. El arquitecto británico ha sido el encargado también de diseñar tres de los ocho estadios del Mundial de Qatar. Hoy en VCF Radio ha detallado el enésimo diseño del Nuevo Mestalla.

No será un estadio 'low cost'

Una de las polémicas que ha suscitado ha sido si será un estadio de bajo coste. La vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez fue la primera en acuñar el término 'low cost'. El arquitecto se niega a hablar de estadio de bajo coste. "De ninguna manera será low cost. Se habrán invertido 300 millones en total. No podemos gastar de forma ostentosa pero tendrá una calidad y un diseño muy cuidado”.

Diseño de la fachada

Otro de los aspectos que ha sufrido varios rediseños ha sido el referente a la fachada. Marc Fenwick explica cómo será: "No será la antigua de los barrios que había antes pero me viene a la cabeza el estadio de Tokyo que son unos balcones. Lo que hemos creado es unas grandes balconadas a la ciudad. Desde el estadio hacia afuera hay mucha visibilidad. Va a ser muy utilizado por la afición en los momentos de gloria".

La cubierta solar

En el diseño está prevista una cubierta de techo solar que el Valencia pretende sea sufragada por alguna empresa de energía renovable. Fenwick reconoce que "nos importa mucho el tema de la sostenibilidad tanto económica como del planeta. Lo que hacemos es reducir el consumo de energía y de agua y tener mucho cuidado en la elección de materiales que sean sostenibles. Además queremos producir energía y estamos en conversaciones con empresas para crear una de las mayores cubiertas de paneles fotovoltaicos de Europa. Esa gran cubierta producirá energía para el estadio y para la red eléctrica de la ciudad. Creemos que va a ser algo innovador y realmente espectacular".

Respecto a la sonoridad del estadio que producirá esa cubierta afirma que "lo que hace el diseño es que rebote el sonido para que en lugar de salir del estadio utilizar la cubierta como una especie de espejo para que el sonido rebote sobre el campo. Aunque el estadio no tiene la inclinación del antiguo Mestalla la acústica va a ser muy importante. Algo parecido con el Atlético de Madrid en su nuevo estadio donde los aficionados están encantados con su acústica".

Las lonas del tercer anillo

En el proyecto presentado con capacidad para 46.000 aficionados la ampliación hasta 70.000 se produce sobre el tercer anillo. "Obviamente no va estar la grada alta vacía sino que podemos espaciar los asientos. Habrá una zona en la parte más alta pero no será un aspecto de estadio vacío o de lonas sino que va a ser un estadio muy válido y no se va a cubrir toda esa grada alta con lonas para nada".

Plazos previstos de construcción

La intención del Valencia es comenzar las obras en octubre de este mismo año para tener el estadio terminado en agosto de 2024. Sobre estos plazos Mark Fenwick reconoce que "yo quisiera empezar lo antes posible. Lo bueno es que hay mucho hecho. Estimamos entre año y medio o dos años para acabar la obra, nos vamos a finales del 2024 o 2025, pero hablar de los plazos eso corresponde al club".