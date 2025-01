Un estudio del Ivie fija en 17.000 millones de euros las pérdidas provocadas por la DANA en la provincia de Valencia

Las pérdidas económicas en las zonas inundadas por la DANA en la provincia de Valencia superaría, en una primera estimación realizada por el IVIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, los 17.000 millones de euros de destrucción. Según el estudio realizado por el Ivie, sobre el alcance económico de la riada, las ayudas deben durar lo suficiente así como ser rápidas y proporcionales al daño causado. De no ser así la recuperación se extendería más de lo deseado.

Los responsables del Ivie han presentado las conclusiones sobre el alcance económico de la DANA. | Ivie

En total, en los 89 municipios afectados por las inundaciones (excluyendo a la ciudad de Valencia) se localiza el 35% de los activos de la provincia, cuyo valor equivale a 85.900 millones de euros de activos privados y públicos de los que al menos el 20% puede haber destruido la DANA.

El director del IVIE, Francisco Pérez, afirma que debe producirse una mayor cooperación entre administraciones puesto que ya ha habido mucho esfuerzo privado para impulsar la recuperación.

Afirma que los informes elaborados durante la pandemia reflejan que el sector público salió al rescate pero no consiguió cubrir las perdidas estimadas. Entre las recomendaciones que los investigadores hacen para afrontar la reconstrucción aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas, que se vieron mermadas años atrás; elaborar un plan de acción para prevenir y amortiguar los daños de futuros eventos climatológicos o modernizar y mejorar el tejido productivo. Joaquín Maudos es el director adjunto del IVIE.

Aunque todavía no se conoce la cifra exacta de las pérdidas, el impacto de las inundaciones será mucho más elevado que el que se reflejará en la caída del PIB inicial, ya que el cálculo de esta magnitud no tiene en cuenta la destrucción de activos que supone la depreciación súbita y extraordinaria de buena parte del stock de capital. Por ello según el estudio el PIB no es la variable más adecuada para medir el impacto de la DANA puesto que si contemplará las inversiones extraordinarias.

Situación empleo

Los 89 municipios concentran el 40% de la población, el 35,6% de las empresas, el 30,7% del empleo y el 29,7% del PIB de la provincia de Valencia. La zona representa una de las mayores concentraciones de empleo industrial, comercial y logístico de la Comunitat Valenciana, por lo que la interrupción de la actividad o las alteraciones de los flujos de actividad, a lo largo de los meses en los que prolonguen sus efectos, supondrán fuertes impactos en el empleo y el PIB.

En la zona cero, siete sectores son los más afectados, ya que sus porcentajes de trabajadores acogidos a ERTE superan el 12% de su afiliación: manufacturas (18,7%), comercio y reparación (17,7%), hostelería (34,7%), actividades inmobiliarias (19,2%), educación (15,5%), actividades sanitarias y de servicios sociales (12,9%), y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (30,2%). En dos de ellos, el porcentaje se sitúa por encima del 30%, llegando a un máximo del 34,7% en la hostelería.