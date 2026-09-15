València tiene por fin su esperado ‘Museo de la Mar’

Después de muchas décadas de espera, València ha inaugurado por fin este martes su ‘Museu de la Mar’, un espacio artístico y cultural creado en el entorno de la ‘Casa dels Bous’ y el ‘Pati dels Tenyidors’ de El Cabanyal, dos espacios muy vinculados con la tradición pesquera de los poblados marítimos que fueron rehabilitados en el mandato pasado. Es, además, el primer museo municipal que abre sus puertas en la ciudad en los últimos veinte años.

Entre los elementos que se exponen en el museo hay embarcaciones y aparejos de pesca, así como fotografías y testimonio audiovisuales. Muchos de ellos aportados por los propios pescadores del barrio, como ha recordado la alcaldesa, María José Catalá:

Hace una década se habló también de crear otras dos sedes del ‘Museu de la Mar’ en las antiguas Atarazanas del Grao y el edificio del viejo Varadero, situado en La Marina. Aunque en ambos casos ni siquiera se ha encargado todavía la redacción de los proyectos, la alcaldesa no renuncia a hacerlos realidad en el futuro:

Con una inversión total superior a los 2,2 millones de euros, el museo aborda el origen de la ‘Casa dels Bous’, la creación de las primeras sociedades de pescadores tras la abolición del sistema gremial, las embarcaciones y los artes de pesca tradicionales, las infraestructuras pesqueras y los oficios ligados a la cultura del mar, el desarrollo urbano de los barrios marítimos, así como la devoción popular en esta zona de la ciudad, favorecida por los peligros del mar y por la dureza de la vida marinera. Un modo de vida que el Joaquín Sorolla reflejó en sus cuadros y Vicente Blasco Ibáñez en sus novelas.

Los espacios expositivos del complejo son principalmente tres: la planta baja y la primera de la ‘Casa dels Bous’ y ‘les Casetes de Tenyidors’. El acceso se realiza por el patio, que nos dirige a la puerta del inmueble, Bien de Relevancia Local (BRL). Ya en el hall de entrada encontramos a la izquierda la subida a la planta primera, destinada a exposiciones temporales que gestionará la Diputación a través de su ‘Museu d’Etnologia’.

En la planta baja encontramos la nave de establos donde se expone un ‘llaüt’, embarcación tradicional con vela latina que se empleaba fundamentalmente en la pesca de arrastre. La escena la completan sendas reproducciones a escala real de dos bueyes, así como de Sorolla y de Blasco Ibáñez.

Con motivo de la inauguración se ha previsto una muestra fotográfica temporal (‘Nits de tinta: Un art de pesca singular’, obra de Jake Abbott, fotógrafo y artista británico afincado en la Marina Alta), organizada por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación y disponible hasta el próximo 28 de febrero en la primera planta. Asimismo, entre los días 16 y 20 de septiembre el museo contará con una amplia programación cultural que incluirá conciertos, conferencias y visitas guiadas gratuitas. Además, el público podrá asistir a una demostración en vivo del trabajo de un redero, degustar una paella ofrecida por la Denominación de Origen Arròs de València o disfrutar del talento y del ritmo de la Sociedad Musical Unión de Pescadores.