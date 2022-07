El Valencia inicia la pretemporada con Guedes, Soler y Gayá

El Valencia de Gennaro Gattuso, el de la temporada 2022-2023 ya ha echado a rodar. Los futbolistas han ido llegando a la Ciudad Deportiva de Paterna desde bien temprano para pasar las pruebas médicas. Sin haber realizado por el momento ninguna venta, Gonzalo Guedes, Carlos Soler y José Luís Gayá ya entrenan también a las órdenes del técnico italiano.

Hasta un total de 10 canteranos estaban también citados: Mosquera, Rubén Iranzo, Facu González, Yellu, Pablo Gozálbez, Burlamaqui, Pedro Alemán, Javi Guerra, Hugo González y Fran Pérez.

El futuro por resolver de Guedes, Gayá y Soler

El Valencia tenía presupuestado ventas por valor de 35 millones de euros antes de llegar al 30 de junio pero por el momento y pese al interés de varios equipos en Soler, Guedes y Gayá no se ha realizado ninguna. Los tres futbolistas siguen en la rampa de salida pese a que hoy han iniciado la pretemporada con el Valencia.

En el caso de Gonzalo Guedes y pese a que el futbolista dio el sí a la Roma de Mourinho el acuerdo entre clubes aún no se ha producido. El Valencia sigue tasando a Guedes en 40 millones de euros, una cifra a la que no llegará el conjunto romanista. Los italianos han intentado abaratar el precio de la operación con distintos futbolistas y aunque Carles Pérez es del agrado tanto de Gattuso como de Corona, el precio fijado de 27 millones más el futbolista no es del agrado de los valencianistas.

También el futuro de Carlos Soler está aún por resolver a la espera de que tanto el FC Barcelona como el Atleti puedan dar salida a alguno de sus futbolistas. El precio fijado por el canterano del Valencia es de 30 millones de euros.

Ambos futbolista se marcharán unos días más de vacaciones después de haber disputado la UEFA Nations Legue con sus selecciones. Mientras el Valencia seguirá tratando de conseguir llegar a un acuerdo que le satisfaga para su venta.

Viaje a Suiza

Posteriormente, del viernes 15 al sábado 23 de julio la plantilla valencianista realizará un ‘stage’ en las instalaciones de Spiserwies de la localidad suiza de St. Gallen.

Los de Gattuso jugarán dos partidos amistosos ya confirmados: el lunes 18 de julio, a las 19:00 horas en el Cashpoint Arena de Altach (Austria), contra el Borussia Dortmund, segundo clasificado la pasada temporada en la Bundesliga, y el sábado 23 de julio a las 15:30 horas frente al VFB Stuttgart en el Mercedes–Benz Arena.