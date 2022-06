A día de hoy Carlos Soler y José Luís Gayá están citados el día 5 de julio

A día de hoy y salvo novedad que marcará el mercado tanto Carlos Soler como José Luís Gayá están citados el día 5 de julio para comenzar la pretemporada con el Valencia de Gennaro Gattuso. Pese a ello el Valencia sigue en la obligación de vender por las restricciones del Fair Play Financiero.

Vender pero no malvender

En palabras de Miguel Ángel Corona "lo único abierto ahora mismo es renovar a Soler, Gayá y Hugo Guillamón" e insiste en que "tenemos toda la voluntad de que continúen" aunque reconoce que será el propio mercado el que marque las directrices a seguir. Que ellos ahora mismo no tienen todas las repuestas. La necesidad que existe de vender no significa que haya que malvender y tal vez por ello no se reconoce abiertamente que los canteranos están en el mercado y más si cabe acabando contrato la temporada que viene.

Por Carlos Soler ya ha habido interés del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Pese a "tener abierta una línea de comunicación para su renovación" como manifestaba Miguel Ángel Corona, lo bien cierto es que el último mensaje del futbolista parecía ir en otra dirección al afirmar que "no me gusta precipitarme" cuando le preguntaron por su futuro. Gattuso ya ha hablado con él, al igual que con el resto de capitanes, y salvo que llegue una oferta importante antes del 5 de julio deberá incorporarse a la pretemporada con el resto de compañeros.

En el caso de José Luís Gayá sucede casi lo mismo salvo que el futbolista ha mostrado en innumerables ocasiones su deseo de continuar en el Valencia. También el FC Barcelona, con Mateu Alemany a la cabeza, le tiene en su lista para la próxima temporada. Al igual que Carlos Soler si no llega una buena oferta antes de ese 5 de julio deberá regresar para iniciar la pretemporada.

Hugo Guillamon, nacido en San Sebastián, ha sido vinculado con el Athletic Club si Iñaki Arechabaleta accede a la presidencia. El valencianista gusta a Marcelo Bielsa, quien sería el entrenador del Athletic si Iñaki ganara las elecciones. El canterano tenía prácticamente cerrada su renovación por tres temporadas hasta que desde Singapur se ordenó detenerlo todo.

La cifra de ventas

Tampoco el Valencia ha podido confirmar la cifra exacta por la que va a tener que vender este verano. Aunque Bordalás afirmara antes de abandonar el Valencia que le habían dicho que esta cifra tenía que ser en torno a los 70 millones de euros y aunque en el presupuesto figura una partida por valor de 36 millones de euros desde el Valencia se advierte que ellos no manejan el mercado y que por tanto sería aventurado hablar de una cifra concreta.

Marco Otero abandona la Academia

Además Marco Otero, como desvelara Onda Cero Valencia recientemente, abandona el Valencia y pone rumbo al Olympique de Marsella. El que hasta hace poco era director de la Academia del Valencia ya se ha despedido a través de sus redes sociales en un comunicado en el que da las gracias "por creer que en el fútbol formativo ganar no es suficiente. Por la germanor a la hora de compartir conocimientos y experiencia haciéndome sentir uno más desde el principio. Por transmitirme vuestro ADN VCF y hacerme partícipe del sentiment que será etern".

Precisamente Gennaro Gattuso ha citado a cinco futbolistas de la Academia para que inicien la pretemporada el día 5 de julio con el primer equipo. Mosquera, Facu González, Yellu, Fran Pérez y Hugo Gozález son los elegidos por el técnico italiano.