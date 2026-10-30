Tres detenidos por lesionar a dos mujeres en una pelea en una discoteca de València

La Policía Nacional ha detenido en València a tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 21 y 27 años, como presuntos autores de dos delitos de lesiones y un delito de amenazas para uno de ellos, por lesionar a dos mujeres en una reyerta a la salida de una discoteca en el distrito de Abastos.

La investigación comenzó cuando agentes adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito de Abastos tuvieron conocimiento de una reyerta entre dos grupos, ocurrida el 17 de octubre sobre a las 6:00 horas a las puertas de una discoteca, al producirse una discusión en el interior de la misma.

Al parecer, tras salir a la vía pública, ambos grupos se enzarzaron en una pelea donde resultaron heridas varias jóvenes, dos de ellas de cierta consideración, resultando una con fractura de los huesos nasales y la otra con una herida de arma blanca entre los dedos. Ambas fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Según ha detallado la Policía Nacional, los investigadores identificaron plenamente a los tres autores de estas lesiones, dos hombres y una mujer, los cuales fueron detenidos este miércoles como presuntos autores de dos delitos de lesiones, además a uno de ellos se le imputa un delito de amenazas.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.