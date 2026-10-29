Las terrazas de la plaza del Ayuntamiento tendrán un año para adaptarse a la nueva normativa estética acordada por el consistorio

La Junta de Gobierno Local de València ha aprobado este jueves los criterios para homogeneizar la imagen de las terrazas de hostelería de la plaza del Ayuntamiento. La iniciativa establece normas comunes en materia de diseño, materiales, acabados, dimensiones, iluminación y colores para favorecer una imagen ordenada y coherente de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La homogeneización estética se aplicará a todas las terrazas de hostelería autorizadas en la plaza del Ayuntamiento, así como a las que se autoricen posteriormente. Las que ya cuenten con el permiso dispondrán de un plazo de un año para adaptar su mobiliario conforme a estos nuevos criterios

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la integración visual del mobiliario en el entorno de unos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como explica la concejala de Turismo, Paula Llobet:

El estudio encargado para definir la homogeneización de las terrazas analizó tres líneas estéticas —clásica, contemporánea y sostenible—, de las que se ha seleccionado la opción clásica por su mayor compatibilidad con el entorno. El diseño elegido apuesta por acabados en negro grafito o gris antracita para los acabados metálicos de sillas, mesas, estufas y sombrillas, y por el beige para los elementos de tela.

Por otra parte, las estufas únicamente se admitirán en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo y deberán ser de gas, sin tendido de cables por el suelo. Asimismo, se prohíbe la instalación de pérgolas, tanto fijas como bioclimáticas, y de toldos cerrados en toda la plaza. Esta medida responde a la necesidad de preservar la permeabilidad visual del entorno protegido y garantizar las condiciones de acceso y operatividad de los servicios de emergencia, especialmente durante acontecimientos multitudinarios como las Fallas.