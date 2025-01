Save the Children recuerda la importancia de prestar atención a las necesidades de los menores afectados por la DANA

Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la CV, afirma que es el colectivo que más ha sufrido a nivel de salud mental, en algunos casos hay menores que todavía viven en pisos que no reúnen las condiciones adecuadas y muchos no han recuperado el ritmo de enseñanza en sus centros.

Entre los problemas de salud mental que se están detectando entre los menores síntomas como mutismo, pesadillas recurrentes, miedo a fenómenos atmosféricos o niños y niñas que no quieren salir a la calle o hablar de la situación. Así lo ha explicado Sandra que tiene tres hijos.

A la entidad también le preocupa que siga habiendo menores que tres meses después de la DANA vivan en pisos sin las condiciones adecuadas de salubridad.