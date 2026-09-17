Pepe Danvila pedirá a La Liga una reflexión sobre horarios y protocolos

El Levante prepara una carta para el presidente de La Liga Javier Tebas a través de su Consejero Delegado Pepe Danvila en la que va a "exigir una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos oficiales", Además insta a que "se revisen los criterios de suspensión de encuentros".

Todo ello después de que La Liga mantuviera la disputa del encuentro entre el Levanta UD y el Athletic Club pese a la alerta naranja por lluvias en Valencia. Solo diez minutos antes de la hora prevista para su comienzo fue suspendido lo que dejó atrapados a 9000 levantinistas en su estadio bajo un enorme aguacero.

Ya hay fecha para el partido

Mientras La Liga ha confirmado que el encuentro suspendido frente al Athletic Club se jugará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en el Ciutat de Valencia.

Este es el comunicado oficial del Levante sobre los hechos ocurridos en la noche del miércoles:

"El Levante UD agradece el comportamiento de la afición tras la suspensión por tormenta del encuentro ante el Athletic Club y solicita a LALIGA una revisión de los protocolos y horarios por alerta meteorológica. El club garantiza que el partido no penalizará la fidelidad de ningún abonado, habilita el proceso de devolución de entradas y está ya valorando una nueva fecha que podría ser el 21 de octubre.

El Levante UD desea agradecer de manera sincera a toda su afición el ejemplar comportamiento, el civismo y la serenidad demostrados durante la noche de ayer. En un contexto sumamente complejo, donde acudíamos a disputar un partido de fútbol previniendo la lluvia y nos encontramos con una tormenta torrencial, la actitud de nuestro público fue intachable.

Carta a Javier Tebas

Ante la gravedad de los acontecimientos, el consejero delegado del Levante UD, José Danvila, prepara una carta al presidente de LALIGA, Javier Tebas. En ella, el club exige una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos oficiales. Asimismo, se ha solicitado revisar los criterios de suspensión de encuentros, dado que nuestra afición no pudo conocer la cancelación del choque hasta la hora de inicio del mismo. Estas situaciones deben ayudarnos a aprender y mejorar.

Afortunadamente, tal y como consta en las primeras valoraciones, todo el personal del club actuó con absoluta efectividad. Los servicios de seguridad mantuvieron a los asistentes resguardados en las zonas cubiertas bajo la grada hasta que la intensidad del agua permitió iniciar una evacuación ordenada y segura. La entidad transmite su reconocimiento tanto a la afición como a los empleados por su predisposición y colaboración en todo momento.

Gestión de asistencia y entradas

El club confirma que se encuentra trabajando con LALIGA en la fijación de la nueva fecha. De cara a este partido y al impacto de la suspensión, el Levante UD informa de las siguientes medidas:

• Aunque la cifra oficial registrada fue de más de 9.000 espectadores, la intensidad de la tormenta motivó la apertura de tornos para permitir el rápido acceso de las personas a las zonas cubiertas. El club es consciente de que la cifra real fue superior.

• Este encuentro suspendido no penalizará a ningún abonado en el cómputo final de asistencia y fidelización, haya acudido o no al estadio. A efectos de gestión, computará exactamente igual que si el abonado hubiera liberado su asiento. De igual modo, para la fecha del nuevo encuentro, que podría producirse el 21 de octubre, aquel abonado que no pueda asistir podrá liberar su asiento sin sufrir tampoco penalización alguna.

• Devolución de entradas:

o Compra online: El reembolso se tramitará de forma automática en el mismo método de pago utilizado, haciendo efectivo el abono en un plazo de 2 a 10 días hábiles a contar desde hoy. NO hace falta enviar ningún correo ni hacer ninguna acción. Se reembolsará de forma automática.

o Compra en taquilla: Los compradores deberán acudir presencialmente con sus entradas o bien remitir un correo electrónico a ticketing@levanteud.es. En este mensaje deberán adjuntar la entrada, el comprobante de pago con tarjeta (o indicar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta empleada) o indicar si la compra se realizó en efectivo, caso en el que se les indicará el procedimiento de devolución.

El Levante UD quiere trasladar un agradecimiento muy especial al Athletic Club y a toda su afición desplazada desde Bilbao por su impecable comportamiento y comprensión ante la situación vivida en Orriols.

Anoche, en un escenario sumamente adverso, volvimos a demostrar la fuerza de estar unidos. Ayudándonos unos a otros y comportándonos como la gran familia que somos, pusimos de manifiesto los valores que nos definen como club. Agradecemos profundamente las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas a lo largo de las últimas horas".