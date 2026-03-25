Pedro Martínez renueva con Valencia Basket hasta 2028

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el entrenador de su primer equipo masculino, Pedro Martínez, para prolongar para una campaña más la vinculación entre las dos partes, que con el nuevo contrato llegará hasta el final de la temporada 2027-28.

Martínez está atravesando su cuarta temporada en el primer asiento del banquillo taronja, sumando sus dos etapas en el Club. Durante este curso se ha convertido en el entrenador con más victorias (184) y más partidos dirigidos (251) con la plantilla profesional masculina. También ha alcanzado el hito de ser el primer técnico en lograr más de un título con el equipo masculino taronja al unir la Supercopa Endesa 2025 a la Liga Endesa que levantó en la temporada 2016-17.

Aunque todavía quedan cinco jornadas por disputar en la Liga Regular de la EuroLeague, el equipo taronja ya ha marcado un nuevo registro positivo de victorias totales y de triunfos como local en la máxima competición continental. Y afronta la recta decisiva de sus dos competiciones principales habiendo demostrado una identidad y estilo muy marcados que le han llevado a ser capaz de competir contra cualquiera, incluyendo rivales de mucho mayor presupuesto.

La trayectoria global de Pedro Martínez con Valencia Basket le ha llevado a tener un balance de 184-67, lo que supone un 73,3% de victorias que le mantiene como el entrenador con un porcentaje de triunfos más alto de la historia de la entidad.