Pedro Martínez, galardonado con el trofeo Alexander Gomelskiy al entrenador del año en la EuroLeague

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ha sido elegido como ganador del trofeo Alexander Gomelskiy, que reconoce al entrenador del año en la EuroLeague, de la temporada 2025-26. En la clasificación de este galardón, que otorgan con sus votos los propios entrenadores de los equipos participantes, el técnico taronja ha quedado por delante de Tomas Masiulis (Zalgiris Kaunas), Georgios Bartzokas (Olympiacos Piraeus) y el ganador del año pasado, el entrenador del Fenerbahçe Beko Istanbul Sarunas Jasikevicius.

De esta forma, Pedro se convierte en el primer entrenador de Valencia Basket que se lleva este reconocimiento en la máxima competición continental y en el cuarto técnico español que lo logra después de Xavi Pascual (2009-10), Pablo Laso (2014-15 y 2017-18) y Chus Mateo (2023-24). En total, catorce entrenadores han sido distinguidos con este galardón desde su creación en la campaña 2004-05.

Bajo la dirección de Pedro Martínez, Valencia Basket ha alcanzado una segunda posición al final de la Liga Regular que es su mejor clasificación de siempre en la primera fase de la competición. El equipo taronja ha necesitado para conseguir esta posición realizar su mejor Liga Regular tanto en el balance general (25-13) como en el porcentaje de victorias total (65,8%), el de victorias como local (16-3, 84,2%) y el de triunfos como visitante (9-10, 47,4%). Todo ello, concluyendo la fase regular como el equipo más anotador de la EuroLeague con 90,9 puntos convertidos por choque.

Valencia Basket conocerá esta noche a su rival en la eliminatoria de cuartos de final del Playoff al mejor de cinco partidos, que saldrá del partido de play-in que enfrenta al Panathinaikos AKTOR Athens y el AS Monaco en la pista del conjunto griego. En su segunda clasificación para el Playoff de la EuroLeague, Valencia Basket contará por primera vez con el factor cancha a favor, pudiendo contar con el calor del Roig Arena en los partidos del 28 de abril y el 30 de abril, ambos programados para las 20:45 horas, y en un hipotético quinto encuentro de la eliminatoria.