Pedro Martínez: "Lo afronto como el reto más importante de mi carrera"

Pedro Martínez analiza su aterrizaje en el Valencia Basket para las próximas dos temporadas. El técnico catalán se convirtió en una leyenda taronja después de ganar la liga ante el Real Madrid hace siete años. Ahora cumple su objetivo con la máxima responsabilidad:

"Siento la responsabilidad de estar a la altura para convencer de que la decisión profesional que han tomado sea buena. Queremos ser capaces de hacer las cosas bien, de hacer un buen esfuerzo y representar los valores que tenemos en la camiseta. Tenemos que ser capaces de ser muy competitivos. Hay que estar preparados para estar a la altura de las circunstancias".

Pedro Martínez considera que esta oportunidad como la más importante de su carrera "porque es la siguiente": "En el momento en el que me comunicaron que no iba a continuar, Paco raga me dijo que quien sabía si iba a volver en el futuro. Después de aquello tocaba mirar hacia delante y ahora estoy feliz, motivado e ilusionado. Lo veo como el reto más importante de mi carrera".

Los entrenadores proponemos y los jugadores tienen que creer. Pongo mucho crédito en ellos por su mentalidad y capacidad para adaptarse. No tengo duda de que aquí ocurrirá lo mismo

Sobre el modelo de juego que empleará con el equipo, incide en que lo más importante es "adaptarte a lo que tienes. Espero conseguir un grupo de profesionales que quieran jugar en equipo y esforzarse. A partir de ahí, la temporada que viene habrá un buen equipo. Espero la mentalidad adecuada para ser competitivos. El reto es conseguir que los jugadores den su mejor versión".

"Espero que el equipo tenga claro que no todo es ganar. La gente tiene que ver que el equipo tiene valores de máximo esfuerzo y compromiso. Tenemos que ser ambiciosos de hacer las cosas en la dirección correcta", asegura Pedro Martínez.

Alex Mumbrú y Xavi Albert

Pedro Martínez ha hablado sobre sus predecesores de esta pasada temporada: "Soy un entrenador corporativista. Todo mi respeto para Alex Mumbrú. Ha habido momentos de grandísimas actuaciones".

Con respecto a la figura de Xavi Albert, el nuevo técnico del Valencia Basket se siente identificado con la idea de Xavi Albert porque "he visto un cambio hacia un modelo que me representa mejor. Un juego más dinámico que no se ha visto recompensado por los resultados".

Planificación para el futuro

"Hay jugadores que tienen contrato. Estoy informado de todas las situaciones y también hacia donde quiere ir el club en la contratación de jugadores. Tengo la certeza de que tendremos un grupo bueno", incide sobre el mercado el nuevo técnico del conjunto valenciano.

Concluye con que no le transmite tranquilidad la situación de incertidumbre por saber si va a jugar la Euroliga la próxima temporada: "Condiciona y no es una situación fácil ni lógica. Nos toca adaptarnos. Vamos a quedarnos con lo que es seguro que es jugar la Liga ACB. Máximo respeto por la mejor Liga de Europa. Hay que hacer un buen equipo para ser competitivos".