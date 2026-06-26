Paiporta acoge el domingo una nueva manifestación contra el aforamiento de Mazón

Paiporta (Valencia), uno de los más afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, acogerá el próximo domingo una nueva manifestación para reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV), han convocado esta marcha a las 19 horas en la plaza de la Iglesia de San Jorge.

Será la primera vez que la manifestación recorrerá las calles de Paiporta. "Queremos rendir homenaje a las víctimas y personas afectadas, así como recordar que Paiporta fue zona cero de esta catástrofe y donde se dio el mayor número de víctimas mortales", han apuntado los convocantes en un comunicado.

"También se pretende visibilizar y denunciar el estado de deterioro en el cual continúa el municipio y el resto de pueblos, con proyectos urbanísticos pendientes de ejecución, como por ejemplo los 22 kilómetros de alcantarillado por rehacer, aceras en mal estado, el CEIP l'Horta en barracones, o el auditorio y la piscina municipal inutilizables", señalan.

En este sentido, lamentan que "veinte meses después de la dana, Carlos Mazón continúa conservando el acta de diputado y las políticas del Consell siguen poniendo en riesgo la seguridad de la población".

La manifestación empezará en la plaza de la Iglesia de San Jorge de Paiporta y, después de un recorrido circular, finalizará en la plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura de manifiestos de los diferentes colectivos convocantes y está prevista la interpretación de la canción “El río no tiene culpa” de Alejandro y Maria Laura.