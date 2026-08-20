Pablo Maffeo: "Mi intención es quedarme aquí"

Corberán ya tiene su lateral derecho. Pablo Maffeo aterrizó en Valencia en la madrugada de este miércoles tras cerrarse su cesión con Olympiacos con una opción de compra de tres millones de euros. Aunque llega hasta final de temporada a su llegada manifestó su deseo de poder quedarse más años.

"Es un deseo que se lleva tiempo trabajando, antes de firmar con el Olympiacos era una oportunidad que se podía dar. Es una opción que se me planteó y que me encajó por todo. Mi deseo es quedarme aquí" aseguraba el ya valencianista.

Sobre su salida de Grecia tras firmar este mismo verano por Olympiacos insistía en que "desde antes de firmar por el Olympiacos sé que se podía dar y al final pues se ha dado. Es una opción que se planteó, que a mí me encajó por todo. No ha pasado nada raro en Grecia".

Su regreso a La Liga supondrá reencontrarse con Vinicius con quien ha tenido sus más y sus menos. Sin embargo Maffeo no quería hablar de ello "Vengo aquí a competir al máximo, a conseguir quedarme aquí, que es mi deseo, quedarme aquí el día de mañana y ya está. Voy a competir igual contra el Madrid que contra el resto. A mí lo que me motiva es jugar en el Valencia".