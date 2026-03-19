'No olvidar la DANA', la falla que no arderá en València el 19 de marzo

El centro de voluntariado La Cantina de València ha plantado la falla 'No olvidar la DANA'. El monumento representa a una voluntaria sacando del barro y salvando a una mujer, y rinde homenaje a las víctimas y afectados de la tragedia.

Por segundo año, el colectivo ha plantado esta falla en la plaza Manuel Granero del barrio de Russafa.

Este mediodía se ha celebrado un acto de recuerdo con la presencia de las tres asociaciones mayoritarias de víctimas.

Rosa Álvarez, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, quien ha agradecido en nombre de las tres organizaciones el apoyo recibido todo este tiempo: "No nos han abandonado".

El responsable del grupo de voluntariado de La Cantina, Eduardo Puerta, ha explicado que el objetivo es "dar voz a las asociaciones de víctimas y los afectados" y ha detallado que la falla ideada por la artista Ana Sánchez con una mujer sacando a otra del fango representa "la fuerza, la fraternidad y la solidaridad, la sororidad en este caso, de la fuerza del pueblo, de cómo el pueblo salva al pueblo, y cómo se organizó".

La obra se ha elaborado en "tiempo récord" en un proceso "bastante artesanal" con poliestireno, corcho, papel marrón y cola.