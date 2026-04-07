Noche de gloria para Laura Pausini en el Roig Arena

Se hizo esperar la cantante italiana puesto que la actuación comenzó unos minutos más tarde de lo esperado. Pero sí que es cierto que el público estaba más que entretenido con los visuales que había proyectados sobre la inmensa pantalla que servía de decorado, actores que aparecían y desaparecían del escenario generando incertidumbre y curiosidad. Algo que servía como anticipo para lo que iba a ser una puesta en escena en la que no se iba a escatimar ningún detalle.

Los visuales recreaban un castillo, a modo de fortaleza, destinada a proteger la música como uno de los bienes más preciados de la humanidad. Olor a incienso generado por dos personas que iban con dos incensarios por el pabellón, música relajada, y luz muy tenue generaban un ambiente casi místico como preludio a la resurrección musical que iba a vivir el público valenciano.

Laura Pausini apareció entonando su mítico, 'Yo canto'. Con una fuerza, una garra y una contundencia increíble para que nadie tuviese duda alguna de que lo que iba a pasar esa noche era una fiesta de la música, y así dejar claro desde el primer segundo porque es una de las grandes de la música europea.

Un despliegue escénico descomunal. Cambios de vestuario constantes por parte de la artista. Los temas más relevantes de la noche fueron todos los que conforman su nuevo disco 'Yo canto II' un album de versiones de las canciones en nuestra lengua que a lo largo de los años han ido marcando a la artista. Hubo momentos en los que parecía que el Roig Arena se había convertido en una fiesta latina de las grandes al ritmo de bachatas, salsa, y multitud de géneros latinos. Pero lejos de amilanarse la artista italiana se crecía aún más bailando los ritmos latinos. Laura Pausini estuvo arropada toda la noche por un combo latino de cantantes y bailarines que llenaban el escenario de vitalidad musical. No faltaron sus grandes temas. Algunos de ellos sonaron íntegramente, y otros formando parte de popurrís que al artista iba introduciendo a lo largo del show.

Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena | Roig Arena

Se notó que la noche para la italiana tenía un componente sentimental muy especial porque quiso estar arropada por su madre para la que tuvo unas cariñosas palabras en diferentes momentos de la noche. Y también le acompañan esa noche una pareja que habían pasado de ser en su día unos simples vecinos a convertirse en uno de los pilares fundamentales de su vida. Contó Pausini que habían sido un apoyo fundamental para la artista cuando comenzó a dar sus primeros pasos fuera de casa en el mundo de la música. Con ellos también quiso tener un detalle muy cariñoso haciendo que todo el Roig Arena les dedicase un efusivo aplauso tanto a ellos como a su madre.

La complicidad con el público fue increíble a lo largo de toda la noche. Todo el pabellón le cantó el cumpleaños feliz, a petición de Laura Pausini, a una de las asistentes que llevaba una pancarta diciendo que este concierto era su regalo de cumpleaños, y que era el mejor regalo de su vida. Y uno de los momentos más emotivos de la noche, fruto de esa complicidad con la gente, fue cuando subió al escenario, e invitó a cantar con ella, a una niña de 12 años que había venido específicamente desde un pueblo de Castilla la Mancha para verla.

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Más de tres horas de directo que, tanto Laura Pausini, como todos los asistentes pudieron saborear minuto a minuto gozando de esa magia y ese bienestar que sólo la música es capaz de transmitir. Más de tres horas que se le hicieron cortas a la artista. Tanto es así que una vez terminados los bises, y cuando la gente ya comenzaba a salir, Pausini volvió a salir al escenario y continuó cantando a capella ella sola con el público que rápidamente volvió a sus sitios para cantar.