El Ministerio de Cultura da por fin vía libre a la restauración de la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas

Las obras de restauración del Palacio del Marqués de Dos Aguas de València podrán comenzar en los próximos días después de que el Ministerio de Cultura haya formalizado el contrato de ejecución de los trabajos, según ha podido confirmar Onda Cero. El ministerio ha tardado tres meses en formalizar el encargo a pesar de que las obras fueron declaradas de urgencia debido a los graves daños que presenta la portada.

El trámite de formalización era imprescindible para la empresa contratada pueda dar inicio a la intervención, que costará alrededor de 250.000 euros. Las obras permitirán devolver en seis meses todo su esplendor a uno de los monumentos más fotografiados de la ciudad, que lleva mucho tiempo cubierto con una lona.

Una portada muy frágil

La portada, de estilo barroco, data de mediados del siglo XVIII y está confeccionada con alabastro, un material soluble al agua, lo que ha provocado que la lluvia haya erosionado toda su superficie con el paso del tiempo. La intervención permitirá reparar ese desgaste, además de eliminar la suciedad acumulada en la portada a causa de la contaminación, que ha provocado un oscurecimiento generalizado del conjunto. El contrato contempla también limpiar las ralladuras y pintadas localizadas en las zonas más accesibles al público, así como restaurar la puerta de madera y la cancela de acceso al edificio.

Hace varios meses el accidente de un camión causó una hendidura en el zócalo de la portada y a raíz de este incidente el Ministerio de Cultura colocó bolardos frente a la fachada del monumento para tratar de evitar que vuelvan a ocurrir sucesos similares. El Palacio del Marqués de Dos Aguas de València alberga desde hace más de 70 años el Museo Nacional de Cerámica ‘González Martì’ y está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).