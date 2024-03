Mazón 'vende' la Comunitat a Catalunya: "Ya no hay asfixia política sino libertad"

Primera expedición institucional del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a Catalunya desde que tomara posesión del cargo. En Barcelona, el jefe del Consell se ha reunido con diferentes entidades, entre ellas, la patronal catalana, Foment del Treball. Ante la cúpula de la organización y con la presencia de decenas de empresarios y de empresarias, Mazón ha pronunciado una conferencia - bajo el eslogan 'Comunitat Valenciana, liderant el Mediterrani' - en la que ha negado que su intención sea realizar una "OPA" para captar empresas catalanas.

"Ya no complicamos las cosas que no vale la pena complicar. Ya no hay asfixia política que contamine esa estabilidad que exige el dinamismo económico que tanto hace falta", ha afirmado el president de la Generalitat en su conferencia en Foment del Treball. "Si no hay asfixia, hay libertad; si no hay aventuras, hay sensatez", ha enfatizado Mazón.

Mazón anuncia la no entrada en vigor de algunos impuestos

En este sentido, el jefe del Consell ha avanzado una próxima aunque por determinar bonificación del impuesto de patrimonio valenciano y ha anunciado la derogación de una serie de impuestos en clave económica. "Los impuestos políticos que iban a entrar en vigor en 2025, aprobados por el anterior Gobierno de la Generalitat, no va a entrar en vigor ninguno de los tres: ni el impuesto a las grandes superficies comerciales, ni el impuesto a las industrias, ni el impuesto a los coches", ha adelantado Mazón.

"No lo voy a poner en marcha porque no va a ayudar a nuestra competitividad. Es, en mi opinión, un discurso fake de sostenibilidad", ha añadido el president de la Generalitat ante la audiencia de Foment del Treball en Barcelona.

Sánchez-Llibre (Foment del Treball): "Lideraremos la economía del sur de Europa"

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, ha reivindicado los vínculos entre la Comunitat Valenciana y Catalunya para hacer de ambos territorios la potencia económica del sur de Europa. "Nosotros lo que queremos es intentar reforzar al máximo los lazos económicos y políticos entre estas dos grandes comunidades porque estoy convencidísimo de que, a no mucho tardar, seguramente, València y Catalunya o Catalunya y València lideraremos la economía del sur de Europa", ha defendido.

La primera visita oficial del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a Catalunya concluye con una visita a la Casa Regional de València, en Gavà (Barcelona).