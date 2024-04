Mazón se reunirá con los bomberos forestales, quienes advierten: "No más cantos de sirena"

LEER MÁS El incendio de Tàrbena evoluciona favorablemente mientras los Bomberos amenazan con huelga

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, mantendrán una reunión de trabajo con representantes de los Bomberos de la Generalitat tras su amenaza de convocar huelga indefinida. Será el próximo martes, veintitrés de abril, tras anunciarlo la consellera Núñez en la Sesión de Control al Consell en Les Corts.

"El president Mazón y yo, como consellera, tenemos prevista una reunión el próximo veintitrés de abril, a las 17:00 horas, con el comité autonómico de la SGISE", ha adelantado la consellera de Justicia e Interior a preguntas de los grupos políticos del Parlamento valenciano. "Ellos [los bomberos], en este momento, ya lo saben. ¿Saben por qué? Porque esta consellera ha levantado el teléfono y les ha llamado. Pueden preguntarles", ha defendido Elisa Núñez en Les Corts.

Los sindicatos asistirán: "Tenemos muy claro lo que queremos"

En Onda Cero, hemos preguntado a los representantes de bomberos y bomberas si, efectivamente, estaban informados y si tienen previsto asistir a la citada reunión con Mazón y Núñez. De entrada, Comisiones Obreras asegura haberse enterado de ese encuentro de trabajo por los medios de comunicación; no obstante, el sindicato avanza que sí asistirán para seguir insistiendo en sus reivindicaciones.

"Nos hemos enterado personalmente por la prensa. No sabíamos nada. Nos hemos enterado a través de la radio y de la prensa", asegura el representante de Comisiones Obreras en los Bomberos de la Generalitat, Antonio Criado. "Por supuesto que vamos a ir y, si tenemos esta reunión, es por las movilizaciones que estamos haciendo, no por otra cosa. De hecho, cuando hicimos la última movilización, ni nos recibieron. No queremos escuchar cantos de sirena. Tenemos muy claro lo que queremos", analiza Criado en declaraciones a esta emisora de radio.

Por su parte, fuentes de UGT afirman a Onda Cero que ellos sí estaban informados y que también asistirán. En cualquier caso, el Sindicato CGT, que ejerce de portavoz conjunto del cuerpo de Bomberos, pide a la Generalitat "seriedad" porque, de lo contrario, continuarán con sus movilizaciones.

"Claro que asistiremos a la reunión pero lo que queremos es seriedad y no ir a perder el tiempo. Lo que queremos son propuestas concretas y escritas y que nos digan cuál es el plan de futuro que tienen para nosotros", explica el portavoz de CGT en los Bomberos de la Generalitat, Miquel Férriz. "Si no es así, si finalmente es hablar por hablar, nosotros continuaremos en la calle", concluye Férriz en declaraciones a Onda Cero.