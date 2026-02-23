Marcelino no ve al Valencia candidato al descenso

No cabe duda que Marcelino dejó huella en el Valencia. Cada vez que se enfrenta a su ex equipo la pregunta de cómo le ve es casi obligada. Y tras ganar el Villarreal en el derbi de la Cerámica aseguró que no ve al Valencia como uno de los candidatos al descenso.

El asturiano lo tiene claro. ¿Considero al Valencia como uno de los candidatos al descenso? Pues no, Creo que tiene muy buenos futbolistas, buena estructura. A veces ha salido penalizado más de lo debido. Por los puntos y la clasificación se puede tener esa incertidumbre. Pero me parece que el Valencia no va a tener problemas clasificatorios y no estará en el grupo final que luchará por evitar el descenso".

Y respecto al encuentro aseguraba que "lo que plantea el entrenador rival lo respeto tremendamente,. Jugaron similar al día del Real Madrid y no nos pilló de sorpresa y para mi es súper respetable y así se pusieron por delante en el marcador".