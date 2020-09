La EMT ha dejado de ingresar 15'6 millones en lo que llevamos de año a causa de la pandemia

Según los datos aportados por el edil, en julio y agosto de este año la EMT ha tenido 7,6 millones de euros de ingresos.La cifra representa apenas el 60% de la registrada en los mismos meses de 2019. Grezzi ha explicado que los últimos datos muestran un repunte en el número de viajeros, pero que esa mejora no evitará que a final de año la merma de ingresos sea de alrededor de 27 millones. Por este motivo ha calificado de "insuficientes" los aproximadamente 15 millones que podría recibir la EMT del fondo extraordinario anunciado por el Gobierno de España para ayudar a las empresas municipales de transporte público.

El concejal de Movilidad se ha referido también a la negociación del nuevo convenio colectivo de la compañía, después de que antes del verano anunciara que quedaba en "stand by" hasta septiembre el preacuerdo alcanzado con el comité de empresa. Giuseppe Grezzi ha anunciado que propondrá a los sindicatos la creación de una comisión de estudio sobre la aplicación de ese acuerdo, y también se ha mostrado dispuesto a mantener el compromiso de subir un 2% el sueldo de los trabajadores. Sin embargo, ha advertido de que no aceptarán desde la empresa la aplicación de "ninguna otra cuestión que suponga incrementar aún más los costes de la compañía".

Precisamente este miércoles el comité de empresa ha convocado a una asamblea a los trabajadores de la EMT para que decidan sobre la posible convocatoria de una nuelga a partir del día 15, con el fin de exigir el mantenimiento íntegro del precuerdo del convenio. Habrá que ver si los empleados se conforman o no con esa promesa de Grezzi de mantener la subida salarial pactada.

Por otra parte, el edil ha confirmado los dos primeros casos de contagios de coronavirus entre la plantilla de conductores de la compañía. No obstante, ha explicado que no se han producido brotes de la enfermedad en la empresa porque los afectados -que han quedado aislados en sus casas- no tuvieron contacto estrecho con otros empleados.