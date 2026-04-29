El juzgado exonera al técnico municipal en la causa del hinchable de Mislata

El Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata (Valencia), que investiga el fallecimiento de dos niñas de 4 y 8 años en un castillo hinchable que se vio levantado por una fuerte racha de viento el 4 de enero de 2022 en este municipio, ha exonerado al ingeniero técnico municipal por considerar que no incurrió en ilícito alguno.

Según consta en un auto del pasado 24 de abril, al que ha tenido acceso EFE, la instructora considera que este técnico cumplió con su obligación de revisar la documentación presentada y que el Consistorio no tenía la obligación de realizar una inspección física de las instalaciones de la feria previa a su apertura, de modo que bastaba con la declaración responsable presentada por los feriantes.

La normativa vigente no obliga al Consistorio a realizar una visita técnica antes de la apertura de las instalaciones, sostiene el instructor. Esta supervisión es "potestativa y discrecional", y de su ausencia "no se pueden exigir responsabilidades penales", añade.

"El Ayuntamiento de Mislata, ante las posibles dudas interpretativas de la norma y de la circular remitida por el órgano competente, solicitó de forma diligente aclaración, siendo respondida su duda en el sentido inequívoco de que por parte del Ayuntamiento no existía la obligación de inspeccionar la atracción previa a su apertura, siendo la mera presentación de una declaración responsable título suficiente para poder aperturar la atracción", subraya la magistrada en su auto.

En el mismo auto también se sobresee la parte penal relativa a tres menores que resultaron heridos leves y que no requirieron tratamiento médico, aunque queda abierta para sus familias la vía civil para otras reclamaciones.

La acusación por homicidio imprudente se mantiene contra el propietario, un responsable del castillo hinchable y el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción.

Los informes periciales y policiales que obran en la causa señalan como causas de este accidente una racha de viento superior a 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y en mal estado de conservación y deficiencias en la supervisión de la instalación.

El libro técnico de la atracción contempla que ésta debía ser evacuada y desconectada, entre otros motivos, por vientos superiores a los 30 kilómetros por hora.

Además, el hinchable se instaló en una ubicación distinta a la prevista en el proyecto inicial, lo que pudo incidir en una mayor exposición al viento.

"Es el montador y responsable del hinchable quien debe valorar la evacuación y el cierre ante los primeros indicios. En el momento de los hechos controlaba el aforo y pases al hinchable un varón joven de una edad próxima a los dieciocho-veinte años, de complexión delgada, piel morena, pelo negro y algo rizado y ojos oscuros que no ha sido identificado. Se desconoce qué conocimientos y formación tenía sobre el funcionamiento del hinchable", relata la jueza.

En su escrito, la jueza da un plazo de diez días tanto al Fiscal como al resto de partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente nuevas diligencias.

Este auto no es firme, de modo que cabe recurso de reforma y/o de apelación.