RECONOCIMIENTOS

Los Jaume I premian la investigación en economía de género, fotónica y avances biomédicos

Los galardonados son Lluís Torner, Nagore Iriberri, Ben Lehner, Borja Ibáñez, Adolfo Saiz, Samuel Sánchez y Borja Vázquez

Núria Moreno

València |

Acto de proclamación de los galardonados Premios Jaume I en el Palau de la Generalitat.
Acto de proclamación de los galardonados Premios Jaume I en el Palau de la Generalitat. | GVA

Los galardonados en la 38 edición de los Premios Rei Jaume I son Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Adolfo Saiz, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; y Borja Vázquez en Revelación empresarial.

Así lo ha anunciado este martes el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaume I, Javier Quesada, en el acto de proclamación de premiados, que se ha celebrado en el saló de Corts del Palau de la Generalitat.

El acto, presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha contado con el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, o la alcaldesa de València, Maria José Catalá, entre otras autoridades, así como miembros de los jurados. Entre ellos, se encuentran 25 Premios Nobel, el mayor número de galardonados con estas distinciones en los jurados de las 38 ediciones de los Jaume I.

En ese edición se han presentado un total de 240 candidaturas, de las cuales el 28% son mujeres. Finalmente, este año solo una mujer ha resultado ganadora frente a las cuatro del año anterior.

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, ha destacado que la conjunción entre ciencia, investigación, tecnología y empresa "es donde está depositado el progreso de nuestra sociedad y el futuro de las siguientes generaciones".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado el compromiso del Consell por "seguir incrementando los recursos destinados a I+D+i, por reforzar la colaboración público-privada, y por atraer el talento" para que la Comunitat Valenciana sea "un foco de innovación, capaz de competir en el mundo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer