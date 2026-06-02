Los Jaume I premian la investigación en economía de género, fotónica y avances biomédicos

Los galardonados en la 38 edición de los Premios Rei Jaume I son Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Adolfo Saiz, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; y Borja Vázquez en Revelación empresarial.

Así lo ha anunciado este martes el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaume I, Javier Quesada, en el acto de proclamación de premiados, que se ha celebrado en el saló de Corts del Palau de la Generalitat.

El acto, presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha contado con el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, o la alcaldesa de València, Maria José Catalá, entre otras autoridades, así como miembros de los jurados. Entre ellos, se encuentran 25 Premios Nobel, el mayor número de galardonados con estas distinciones en los jurados de las 38 ediciones de los Jaume I.

En ese edición se han presentado un total de 240 candidaturas, de las cuales el 28% son mujeres. Finalmente, este año solo una mujer ha resultado ganadora frente a las cuatro del año anterior.

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, ha destacado que la conjunción entre ciencia, investigación, tecnología y empresa "es donde está depositado el progreso de nuestra sociedad y el futuro de las siguientes generaciones".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado el compromiso del Consell por "seguir incrementando los recursos destinados a I+D+i, por reforzar la colaboración público-privada, y por atraer el talento" para que la Comunitat Valenciana sea "un foco de innovación, capaz de competir en el mundo".