Inician el último tramo de obra para reforzar el suministro de agua en el área de València

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) ha comenzado este miércoles las obras del último tramo que conectará las plantas potabilizadoras de La Presa, en Manises, y El Realón, en Picassent, y garantizará un suministro ininterrumpido y en condiciones en València y su área metropolitana ante cualquier incidencia grave, como apagones o inundaciones.

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y el presidente de la EMSHI, Carlos Mundina, así como por responsables municipales, de la Empresa Mixta Metropolitana (EMIMET) y de Global Omnium, ha visitado el arranque de estas obras, que suponen una inversión de 13,5 millones de euros y se prevé que estén finalizadas para 2027.

Con ellas, ha dicho Catalá, se completa la conexión de las dos plantas potabilizadoras, de manera que "si fallara alguna de esas dos" se podría suministrar agua "tanto a Valencia como al área metropolitana a través del funcionamiento de la otra planta", algo fundamental, especialmente después de lo ocurrido en la dana de octubre de 2024.

"Siempre ha sido importante, y ahora lo es mucho más, reforzar estas infraestructuras que para nosotros son críticas y necesarias para la población", ha destacado la alcaldesa, quien ha asegurado que esto "va mucho más allá de reparar lo que pasó en la dana", pues se busca "reforzar todo el sistema".

Durante la visita institucional se han presentado los detalles técnicos y estratégicos del proyecto, que refuerza la garantía de suministro de agua potable para los 51 municipios del área metropolitana de València, con una población de 1,7 millones de habitantes.

Este último tramo incluye la instalación de más de 1,7 kilómetros de tubería de acero de gran calibre, principalmente de 1,4 metros de diámetro, y forma parte de un proyecto de gran dimensión técnica, económica y temporal, cuyo desarrollo se inició en 2014 y en el que se han invertido más de 100 millones de euros.

Durante la visita se ha destacado que el sistema de abastecimiento metropolitano, formado por estas dos plantas potabilizadoras y más de 240 kilómetros de grandes conducciones, ha demostrado su eficacia frente a contingencias recientes, como la riada de 2024 y el apagón, sin embargo, la EMSHI continúa impulsando "actuaciones que mejoren la resiliencia y flexibilidad del sistema ante posibles incidencias graves".

La ejecución de la infraestructura se ha compatibilizado con la ordenación del territorio y el respeto al medio ambiente, de manera que su trazado incluye túneles para el cruce del río Túria y otras infraestructuras, el paso por el Parque Natural del Túria y la huerta metropolitana sin alteraciones significativas, así como actuaciones en Xirivella y Mislata que mejoran el entorno urbano existente.

La alcaldesa de València ha avanzado que estas obras se completarán, a partir de enero de 2027, con "el tramo cuatro", que afecta directamente a la ciudad por valor de 24 millones de euros, con lo que se hará "mucho más fuerte y resiliente toda la red para garantizar siempre el agua potable".

Además, ha dicho que de manera paralela el Ayuntamiento está haciendo "un plan de infraestructuras críticas que comienza ya", con dos proyectos que están "muy afinados", por lo que València verá "muy reforzada su capacidad de potabilización y su resiliencia frente a situaciones adversas en cuestión de agua potable".

Por otra parte, Catalá ha reivindicado al Gobierno de España, y en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la necesidad de que acometa "obras e inversiones en el canal Júcar-Turia", más allá de las de reparación tras la dana, pues este canal abastece de agua potable a más de dos millones de personas.