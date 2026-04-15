Hoy venía pensando en… la rueda del Hamster.

Os confieso que es lo que siento estos últimos años cada vez que me siento a hacer este programa cada vez que llega el final de liga. Es como si todo se repitiera una y otra vez sin ningún remedio. Es la sensación de hastío, tristeza y amargura que me produce estar cada día aquí delante del micrófono solo para contar penurias. Llevo 30 años en esta profesión y he vivido momentos realmente increíbles de la mano del Valencia que por desgracia pienso que no se volverán a repetir. Ver ganar a tu equipo ligas, copas, jugar finales de Champions y estar en primera línea para contarlo produce una felicidad directamente proporcional a la tristeza de contar una y otra vez que el Valencia está inmerso en la pelea por no descender.

Llevamos ya tantos años sin Europa que casi ni nos acordamos. Llevamos tantos años sin Europa y con tantas promesas incumplidas de Meriton que es normal que ni les creamos ni veamos el fin a esta época de tinieblas que empezó allá por 2020. Si a eso le añadimos que hubo un tiempo en que a los directivos les importaba lo que pudiéramos decir tanto nosotros como vosotros los aficionados. Hoy ya no. Lim, véase Peter o Kiat, ni está ni se le espera por Valencia. Solo le preocupa la viabilidad económica de su empresa aunque eso signifique ir haciendo más y más pequeño al equipo en lo deportivo. Qué queréis que os diga. A veces me siento como si predicara en el desierto a sabiendas que nada de lo que diga le va a llegar. O que si le llega le va a dar absolutamente igual.

Un sentimiento este que se acrecienta en noches como la de ayer. Ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el Atleti y el Barça te hace recordar que no hace mucho el Valencia estaba en esas peleas. Que bonito era. Y como lo dejamos escapar. Y hubo un tiempo, tampoco hace tanto, en que el Valencia estuvo por delante del semifinalista de la Liga de Campeones, el Atleti. Pero unos decidieron crecer y crecer y otros, de la mano de Lim, decidieron hacer justo lo contrario. Y mientras… la rueda del Hamster sigue rondando…