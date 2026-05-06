Hoy venía pensando en… que solo intentando lo imposible se consigue lo posible.

Eso es lo que intentará hoy el Valencia Basket en el OAKA de Atenas. Los de Pedro Martínez tratarán de forzar el cuarto partido de los cuartos de final de la Euroliga ganando en una cancha complicadísima y ante un rival aún más difícil: el Panatinaikos. Viendo como se las gastaron en el Roig Arena, la encerrona en su propia casa está más que garantizada. Valencia ha viajado con seguridad privada y en el banquillo de los valencianos han instalado unas vallas protectoras. Casi nada lo que le espera a Valencia Basket.

Si a eso le añadimos que solo hay un precedente en la historia de la Euroliga en que se ha remontado un 2-0 adverso, el del Real Madrid ante Partizan, la cosa se complica aún más hasta parecer casi imposible. De poco vale la igualdad con la que se saldaron los dos encuentros en el Roig Arena. Es verdad que en ambas ocasiones en la moneda salió cruz pese a estar a nada de haberlo conseguido.

No sé que pasará hoy. La lógica te hace pensar que no habrá ni siquiera un cuarto partido y la eliminatoria se terminará con un 3-0 a favor de los helenos pero pase lo que pase hay que estar más que orgullosos de todo lo hecho esta temporada por los de Pedro Martínez. Si se cae hoy en el OAKA no hay que bajar la cabeza ni hay cabida a la decepción.

Y no será una decepción porque si hay un equipo que este año nos ha hecho disfrutar en el deporte valenciano ese ha sido Valencia Basket. No podemos ahora quedarnos solo con el resultado final. Eliminar al anfitrión de la Final Four y que te dobla en presupuesto ya parecía más que imposible. Aún así el equipo ha competido y estoy seguro que hoy también lo hará. Y eso es lo que se pide a cualquier deportistas: que compita independientemente del resultado final. Valencia lo ha hecho y estoy más que convencido que hoy intentará hacer bueno ese lema de “solo intentando lo imposible se consigue lo posible”…