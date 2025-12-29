Hoy venía pensando en... que hubo un tiempo que la gente iba a Paterna

Hoy venía pensando en… que hubo un día que la gente iba a Paterna.

Era otro fútbol. Hubo un día en que la gente iba a Paterna y no pasaba nada. Hubo un día en que los aficionados podían ir a ver a su equipo entrenar cada día y no pasaba nada. Hubo un día que el fútbol era más cercano, más próximo… y no pasaba nada.

Lo digo porque es tradición que en Navidades los clubes abran una de sus sesiones de entrenamiento para que puedan verla los aficionados. Esta bien y me gusta pero me gustaba mucho más cuando se podía ir cada día a verlos. Hoy, el fútbol se ha bunkerizado hasta el punto que lo que menos importan son sus propios aficionados.

Tanto es así que hace poco me quedé viendo en televisión española unos reportajes del fútbol de antaño. En cada resumen de cada partido se daba la recaudación de la taquilla. Hoy no es solo que no la sepamos sino que además ni importa. Pero ya no solo la taquilla, tampoco la partida de ingresos por abonados que no representa ni el 5% del presupuesto. La llegada de las teles y todas esas cifras millonarias por derechos audiovisuales lo cambió todo y el fútbol se fue alejando cada vez más y más de los propios aficionados.

Porque si algo no falla nunca en todo este negocio en el que se ha convertido el fútbol sois vosotros. Lo habéis demostrado hoy en Mestalla y lo hacéis cada fin de semana en el que vuestro equipo juega en casa. Se os ha maltratado constantemente desde todos los estamentos incluida la liga pero ahí estáis… incansables al desaliento y apoyando siempre que se os necesita pese a lo poco que se os devuelve a cambio.

Y aún más. Si a todo esto le añadimos el maltrato sufrido por el propietario, por Peter Lim, aún es mucho más admirable ver vuestra respuesta. Porque hubo un día en que el fútbol era para vosotros y hoy, aunque lo sea para el negocio, ahí seguís haciendo que todo esto… tenga algún sentido…