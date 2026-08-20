Hoy venía pensando en… que ya está aquí.

Por fin Corberán tiene ese lateral derecho por el que tanto ha suspirado. Treinta y seis días ha tardado el Valencia en encontrarlo después de que Meunier diera la espantada y se fuera a Inglaterra. Y a solo dos días de que arranque la Liga para los valencianistas y gracias a que quedó aplazado el primer partido ante el Betis.

Ahora le quedan solo once días para terminar las tareas que aún quedan pendientes. Lo del lateral derecho ha hecho que el mercado valencianista quedara paralizado demasiado tiempo. Y aún se tiene que firmar un extremo y un central como mínimo. Por no hablar de las salidas. Solo Santamaría ha abandonado el equipo cuando hay dos futbolistas como mínimo con los que no cuenta Corberán: Almeida y Raba. Al primero se le renovó incomprensiblemente la pasada temporada, al segundo se le trajo el pasado mercado veraniego. Otro fracaso más como el que supuso el de Santamaría.

Lo peor es la sensación que nos queda. Y esa no es otra que el Valencia ha ido a salto de mata. Que no ha habido una verdadera planificación como se nos quiso vender desde el propio club con el objetivo de regresar a Europa. Ni planificación ni inversión. Para el lateral derecho se ha tenido que recurrir a un futbolista que había firmado el pasado 1 de julio por Olympiacos. Si en este mismo mercado. Y lo de Justin de Haas y Dieng son operaciones realizadas en invierno ante la imposibilidad de que llegaran en aquel mercado. Y ¿Dónde está el director deportivo para España que prometió Gourlay? Primero fue director deportivo, más tarde jefe de scouting para acabar siendo nada a once días que se cierre el mercado.

Sensación de caos en un equipo al que parece le sigue fallando su estructura deportiva. Nada nuevo en todos estos últimos años con Meriton al frente. Gourlay dijo cuatro ventanas desde su llegada para volver a Europa. Se han agotado dos y la tercera va camino de acabarse. Y no, nos queda la sensación de que el equipo se haya reforzado tanto como para cumplir ese objetivo de regresar a Europa. Ojalá nos equivoquemos todos y ellos no. Pero… no tiene pinta…