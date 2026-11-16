Hoy venía pensando en… que España no es invencible.

En un fin de semana sin fútbol para Valencia y Levante todas nuestras miradas estaban puestas en la selección de Luís de la Fuente. Y sí, Inglaterra derrotó a la Armada Invencible. 44 partidos estuvo España sin conocer la derrota lo que le valió para conquistar su segundo Mundial el pasado verano. El partido de anoche hizo bueno el aquello de “cuantas mas victorias llevas más cerca estás de la derrota”. Es una cuestión estadística. Ni se puede estar ganando siempre ni perdiendo.

Lo de ayer de Inglaterra lejos de hacernos caer en ningún pesimismo o cualquier cosa parecida nos puede servir para poner en valor todo lo que se ha conseguido estos últimos años de la mano del seleccionador Luís de la Fuente: una Eurocopa y un Mundial. Ahí es nada. Puede parecer fácil viendo el nivel de juego de esta selección pero para nada lo es. Y tiene un mérito brutal.

El jueves pasado os hablaba en un venía pensando de lo polarizada que esta nuestra sociedad, nuestro país. Solo la selección española consiguió el pasado verano unirnos a todos. No importaba ni nuestra ideología o creencia. Todos teníamos un sentimiento común unido a nuestra selección. Dio gusto disfrutar de los Lamine, Cubarsí, Unai Simón y compañía. Y nos llenó de felicidad el gol del valenciano Ferran que nos permitió alcanzar la gloria una vez más.

Una derrota que tiene sus consecuencias para el partido de cuartos que como ya confirmó Louzan se disputará en Mestalla. España pasa como segunda de grupo y por tanto disputará la ida como local el 25 de marzo y la vuelta como visitante el 30 de marzo. Y entre sus posibles rivales: Francia, Holanda, Alemania o Portugal. Será una bonita noche de selección española para el último año de Mestalla, un estadio que fue sede de España en el Mundial 82 aunque aquella fuera otra selección bien distinta. Ahora y aún con la derrota de ayer nos visitarán los campeones del Mundo. Y eso a buen seguro hará… que Mestalla será una gran fiesta…