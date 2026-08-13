Hoy venía pensando en... que se acabó el eclipse

Hoy venía pensando en… que pasó el eclipse.

El solar. El valencianista no. He de reconocer que fue un momento muy emocionante. De esos que se viven una vez en la vida. Ver como se hace de noche mientras la luna tapa por completo el sol es fascinante. Tanto o más como cuando finalice el eclipse valencianista del que os hablaba ayer.

Pero para eclipse el que se produjo ayer tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna. Como si fuera un presagio de lo que iba a ocurrir minutos después, el solar, el Teruel eclipsó por completo al Valencia demostrando una vez más esas malas sensaciones del equipo de Corberán en esta pretemporada. Es cierto que jugaron numerosos futbolistas jóvenes de la cantera mezclados con otros del primer equipo como Gayá, Almeida, Danjuma o Diakhaby. Y no, el Teruel, un equipo de primera federación no puede ganarte en el Puchades ni aunque se trate solo de un entrenamiento. Y menos aún dando esa pobre imagen que ofreció el equipo valencianista: sin pegada y sin nada a lo que agarrarnos.

Me pregunto qué era lo que buscaba Corberán con este partido. Desde el Valencia se dijo que eran dos amistosos, el de ayer ante el Teruel y el de hoy frente al Hércules, para que el equipo fuera cogiendo ritmo de competición. El hecho de haber aplazado el primer partido de liga de este fin de semana, según Corberán, obligaba a ello. Y visto lo visto… ¿para qué? ¿Qué sentido tiene montar un partido de entrenamiento si luego vas a jugar con un equipo repleto de futbolistas de la cantera a los que, y ya lo hemos visto en el pasado, prácticamente no les vas a dar ni bola?

Me preocupa y mucho la pobre imagen que ha ofrecido el Valencia en esta pretemporada. No es nada nuevo con Corberán. Estamos a poco más de semana y media para que comience La Liga y no solo faltan refuerzos sin que además los que están siguen dando el mismo pobre rendimiento de la pasada campaña. Y eso que desde el Valencia se insistió que el objetivo es volver a Europa. ¿Así? ¿Estamos seguros?