Hoy venía pensando en… la proeza de Valencia Basket.

Aún me dura el subidón de lo vivido anoche en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez hicieron historia al meterse matemáticamente en los cuartos de final de la Euroliga. Ni los más optimistas, ni los más soñadores habrían pensado jamás que en la temporada del estreno del flamante Roig Arena, su Valencia Basket estuviera clasificado para los cuartos de final y a falta de dos jornadas para que finalice la liga regular. Lo que es lo mismo. Valencia Basket ya es, por derecho propio, uno de los seis mejores equipos de Europa.

Fue una gran noche. Pese a las dificultades, Milano llegó a tener una renta de 14 puntos en el tercer cuarto, y con un Roig Arena volcado, los valencianos supieron darle la vuelta al marcador con un estelar Jean Montero. Aún así, destacarle solo a él y no a Badio o a Pradilla o a tantos otros que en algún momento contribuyeron al éxito final sería injusto. Como le gusta decir a Pedro Martínez, este es un equipo coral y ese es parte del secreto de su éxito.

A falta de alegrías en el fútbol, este año nos las está dando el basket. Además de ser, como dicen tantos, divertido ver jugar a Valencia Basket también lo es disfrutar de noches como la de ayer en Valencia. Y esto tiene un gran responsable: Don Pedro Martínez. Su carácter competitivo y ambicioso han llevado a su equipo a la gloria y lo que nos queda. Ojalá otros tuvieran solo una ínfima parte de ese gen ganador del de Manresa.

Tanto que ayer, ya con una clasificación histórica para los cuartos de final y con el Roig Arena festejando, se atrevió a decir que esto no está acabo. Pedro quiere acabar en estas dos jornadas que restan en el top 4 y cuanto más alto mejor. Ahora son segundos, quien lo iba a decir. Mientras otros rehúyen la palabra Europa, siendo la Conference League y no la Champions, otros se ponen el objetivo de quedar entre los cuatro primeros en la máxima competición europea. Encuentren las diferencias…