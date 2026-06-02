Hoy venía pensando en... lo de poner en venta a Hugo Duro

Hoy venía pensando en… lo de poner a Hugo Duro en venta.

No me gusta. No lo voy a negar. Para mi Hugo es un jugador muy válido para el Valencia por múltiples razones. Una de ellas, que es uno de los pocos futbolistas que han venido demostrando ambición estos últimos años. Mientras otros rehuían la palabra “Europa”, él no tuvo ningún reparo en insistir en que ese debía ser el objetivo.

Uno de los argumentos para ponerle en el mercado es que su relación con Corberán no es la mejor. Como si fuera el único. Hay muchos jugadores de ese vestuario que ni confían en su técnico ni probablemente lo harán jamás. Corberán no ha sabido ganarse a ni uno de sus futbolistas y Hugo no iba a ser la excepción. La diferencia es que mientras alguno lo ha dejado evidente sobre el terreno de juego, en el caso de Hugo Duro ha sido todo lo contrario. Nadie puede poner en duda su pelea, esfuerzo y sacrificio cada vez que ha saltado al terreno de juego. Y a esos son los jugadores que quiero ver en mi equipo, no esos que eligen partidos que jugar o que bajan los brazos por tener una mala relación con su técnico.

Hugo no es el mejor delantero de la historia del Valencia ni lo será nunca. Por este equipo han pasado algunos de los mejores a nivel mundial como Kempes, Lubo Penev o más recientemente David Villa. Sería injusta cualquier comparación. Pero Hugo este año ha marcado diez goles en liga y en sus cinco años como valencianista lleva un total de 47. Buenos registros más si tenemos en cuenta la mediocridad en la que ha vivido este equipo desde que llegó procedente del Getafe.

Pero al margen de sus números hay otra cosa: Hugo ha entendido perfectamente lo que significa el Valencia. Siempre será uno de los nuestros y uno de los futbolistas más queridos por una afición que sabe reconocer cuando un jugador lo deja todo sobre el campo. No como otros…