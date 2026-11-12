Hoy venía pensando en… la polarización y la crispación.

Estoy un poco cansado de ver debates poco constructivos en lo que lejos de tratar de convencer con argumentos a tu adversario de que puede estar equivocado lo que se trata es de destruir a tu rival. Es el o estás conmigo o estás contra mi. En todos los órdenes de la vida: en el deporte y en la política. Sucede cuando uno se cree en posesión de la verdad absoluta y poco importa lo que diga el resto, cuando uno se cree en una superioridad moral y racional creyéndose por encima de cualquiera que no piense como él. No me gusta. A mi me gusta el debate, me enriquecen las personas que no piensan como yo pero que no caen en el insulto o la descalificación para argumentar sus ideas. En un mundo idílico todos aprenderíamos de todos. Esa sería la mejor forma de avanzar hacia el futuro.

¿Por qué digo esto? Porque creo que la política ha acabado copiando muchos de los vicios del deporte y más concretamente del fútbol. Hace un tiempo los programas deportivos eran devorados con picos máximos de audiencia. Hoy los son los referentes a información política. Y ya por aquel entonces comenzó una polarización que poco ha ayudado en mi sector. O eras de García o de De la Morena. Una polarización que llega hasta nuestros días. No se trata de ver lo mejor de cada uno y aprender sino de defender a ultranza al tuyo incluso en el error. Tal vez por eso los aficionados acabaran un poco hasta las narices de nosotros, los periodistas deportivos. Y tal vez por eso nunca me ha gustado que me encasillen en uno u otro bando.

Yo entiendo mi profesión, la de periodista, desde la neutralidad. Soy valencianista desde que nací. Mi sentimiento hacia el Valencia es inalterable desde hace 52 años. Pero eso no me ciega a la hora de denunciar las cosas que no me gustan y en las que creo que se equivocan o alabar las que creo que se han hecho bien. No me gusta el periodismo de trincheras en el que ya hace tiempo se convirtió el periodismo deportivo. No, ese no es mi ideal. Y podré equivocarme en muchas ocasiones pero os aseguro que mi intención ni es esa ni nunca la será.

Siempre dije que me gusta mi profesión, la de periodista deportivo, porque lo que yo diga en un programa de radio no influye en la vida cotidiana de la gente. El periodismo deportivo debería ser entretenimiento aunque a veces deje de serlo. El de la información política es otra cosa. O debería de serlo. Y ahora y sobre todo estos últimos días que nos bombardean con ese periodismo, que cada vez que uno abre tuiter o cualquier red social todo está lleno de política más incluso que de deporte sería conveniente que todos hiciéramos un ejerecicio de responsabilidad. No debería de tratarse de si estás conmigo o estás contra mi, de si eres mi amigo o mi enemigo no. Porque hoy más que nunca me vale ese refrán de que “en el término medio está la virtud”. Diálogo, entendimiento y aprendizaje de los demás son palabras en desuso cuando deberían de ser la base de toda sociedad. Y no se lleva, y no no me gusta.