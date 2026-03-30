Hoy venía pensando en… el gran triunfo de Valencia Basket.

Las de Rubén Burgos conquistaron ayer su segunda Copa de la Reina de su historia. De los últimos nueve títulos nacionales jugados, las valencianas han ganado un total de siete. Tiene mérito, mucho mérito y más cuando la competición ha ido creciendo y ya no es cosa solo de dos equipos: Valencia y Salamanca.

Tal vez por eso las valencianas no llegaban a la Copa como favoritas. Cuesta creer pero es así. En una temporada tan irregular como la actual, el gran favorito era Zaragoza. Hasta que se cruzó con Valencia en semifinales. En un gran encuentro consiguieron doblegarlas y meterse con derecho propio en la finalísima.

Tampoco Jairis se lo puso fácil. Con un arranque espectacular de las murcianas que defendían título las de Burgos se fueron al descanso con una desventaja de ocho puntos que parecía insalvable. Pero no. La unión, el sacrificio y el trabajo en la cancha dio sus resultados y nuestras chicas pudieron alzar nuevamente el trofeo al cielo del pabellón de Tarragona.

La semana pasada en Onda Deportiva Valencia hablábamos con la capitana Queralt Casas. Nos reconoció que estaba siendo una temporada más difícil de lo habitual. La salida y entrada de jugadoras a lo largo del año había provocado una irregularidad impropia de un equipo acostumbrado estos últimos años a mandar en España. Pese a ello Queralt estaba convencida de que podían dar la sorpresa. Esa fe de las jugadoras también ha sido clave para llegar al triunfo final.

Hoy toca celebrar. Por primera vez el Roig Arena se va a vestir de gala para homenajear a uno de sus equipos campeones. Espero que no sea la última alegría de la temporada. Porque… lo que nos están haciendo disfrutar y divertirnos los chicos… también merece otra alegría como la de ayer…